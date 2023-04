Saját szabályukat szeghették meg Gyurcsányék Sápi Mónika miatt

Tisztújító taggyűlést tartott Nyíregyházán a Demokratikus Koalíció, amelynek keretében új választókerületi elnököt és elnökségi tagokat választottak a jelenlévők − értesült lapunk.

Az új választókerületi elnök Nyíregyházán a DK-s Sápi Mónika lett, aki régiós területi igazgató is. A két pozíció betöltése ugyanakkor információink szerint ütközik a párt alapszabályával. Ennek értelmében Sápi Mónika a nyíregyházi választókerületi elnöki tisztújításon el sem indulhatott volna, Gyurcsányék viszont mégis támogatták az indulását.

Érdemes megjegyezni, hogy a DK-s politikus egyébként nem is nyíregyházi, hanem vásárosnaményi, sőt, korábban már a Jobbik és az MSZP színeiben is politizált. Sápi Mónika személye viszont akkor került reflektorfénybe, amikor kiderült, hogyhogy név szerint érintett lehet a dollárbaloldal botrányában. Miként lapunk is beszámolt róla, Sápi Mónika neve 2023-ban a Nemzeti Információs Központ által a Nemzetbiztonsági Bizottság számára készített második részjelentésben is feltűnt.