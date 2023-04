Semjén Zsolt: Ferenc pápa az élet és a béke embere

Válaszában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: a magyarokat különös büszkeséggel tölti el, hogy Ferenc pápa legtöbb útja a magyarokhoz vezet, utalva a szentatya korábbi látogatásaira és idei, hazánkba vezető apostoli útjára. Az államtitkár úgy vélekedett,

nemcsak a katolikus embereknek fontos ez a látogatás, mert a pápa figyel arra, hogy ne csak nekik és a keresztény hívőknek vigyen üzenetet, hanem minden jóérzésű embernek.

A kormánypárti politikus megjegyezte: már a magyar történelem első pápalátogatásának is a béke volt a fő üzenete a XI. században.

Kitért arra is, hogy a pápalátogatás előkészületeiről tavaly kormányhatározat született, és mivel hatalmas az érdeklődés az eseményre a határainkon túlról is, a rendvédelmi és a kormányzati szervek megfelelően felkészültek, továbbá elvégezték a technikai előkészületeket. A rendőrség, a TEK, a mentőszolgálat már hónapok óta a szentatya látogatásának zavartalan lebonyolításán dolgozik, emellett jelen lesz a Svájci Gárda és a Vatikánvárosi Csendőrség is, de nem a díszes gárdista egyenruhában, hanem csak sötét öltönyben fognak a pápa biztonságára ügyelni – hívta fel a figyelmet.

A MÁV, a Volán és a GYSEV díjmentes utazást tesz lehetővé mindenkinek, aki szeretne a szentatyával találkozni.

Az államtitkár szerencsésnek nevezte, hogy a pápa eljön Budapestre, amíg mások egész életükben egy vatikáni zarándoklatra készülnek. Felidézte: a pápát megérintette a magyarság, a Magyarországon tapasztalt ökumenizmus, az ökológiai tudatosság és a családszeretet, de ezen kívül megérezte a magyarság és a kereszténység összefonódását az elmúlt időszakban. Béketervet is kidolgozott az orosz–ukrán háború kapcsán, mondván, hogy mindkét félnek fel kellene hagynia a másik támadásával és tárgyalóasztalhoz kellene ülni. – A pápa azt mondta, amit Magyarország is mond: legyen tűzszünet és legyen béke! – zárta felszólalását Rétvári Bence.