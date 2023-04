Szita Károly: Támogassák az önkormányzatok az Országgyűlés békepárti határozatát!

Az Országgyűlés márciusban az orosz–ukrán háborúval összefüggésben elfogadott békepárti határozatának támogatására hívta fel a magyarországi településeket Szita Károly (Fidesz–KDNP), a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Kaposváron szerdán. A somogyi vármegyeszékhely polgármestereként is dolgozó politikus a témában tartott sajtótájékoztatón azt mondta:

még ezen a héten elküldi a parlamenti határozatot minden magyarországi polgármesternek, arra kérve őket, terjesszék a közgyűlés, illetve a képviselő-testület elé, tűzzék napirendre és fogadják el, ezzel is erősítve Magyarország békepárti álláspontját.

– Mondjunk határozott nemet a háborúra, szorgalmazzunk mi is a mielőbbi békét, hiszen ez minden magyar település érdeke, csak ezzel garantálható a biztonságos, nyugodt élet, a települések további fejlődése − hangsúlyozta. Úgy vélte, az önkormányzatok kiállása azért is lenne fontos, mert a háború következményeit Európa és benne Magyarország is elszenvedi, a helyzetet csak fokozzák az elhibázott brüsszeli szankciók, erre erkölcsi és gazdasági értelemben is csak a béke lehet az egyetlen megoldás, de még mindig vannak olyanok, akik ebben a helyzetben is a háború pártján állnak.

Mára sajnos az is kiderült, Brüsszelre nem számíthatunk

– jegyezte meg Szita Károly. Utalt az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének tavaly októberben írt és a magyarországi települések nyolcvan százaléka által támogatott, a magas energiaárakat okozó szankciós politika megváltoztatását kérő levelére, amelyre a közelmúltban az a válasz érkezett, hogy a szankciók jók, azokat fenn kívánják tartani, a nehézségeket oldjuk meg magunk. Szita Károly rámutatott, Brüsszelre nem, de a magyar kormányra számíthatnak a magyarországi városok és falvak, amit az is bizonyít, hogy a kormánytól pénzügyi támogatást kaptak az energiaválság legnehezebb hónapjaiban.

Borítókép: Szita Károly (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)