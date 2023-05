A magyarellenes dollármédia a külhoni magyarság körében is terjeszkedik

Szerbiában a Nyílt Társadalom Alapot 1991-ben alapították meg. A belgrádi Média Központ (Medija centar), amit a Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) alapított, 2016-os sajtóforrások szerint összesen 5,5 millió dinárt kapott Soros alapjából különböző projektekre. A Vreme hetilap így hárommillió dinárhoz, a Független Elektronikus Médiaszövetség(ANEM) pedig 3,9 millió dinárhoz jutott – írják.

A Telex erdélyi „testvérlapjaként” üzemelő liberális Transtelex portál gyakorlatilag az egykori Transindex utódlapja. A Transindexet 1999-es indulásától a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége (RMDSZ) finanszírozta több mint húsz éven át. Később a finanszírozás változott, a híradások alapján látszólag felfüggesztették. A Telex és a Transtelex intenzív együttműködést folytat, és a Telex pénzügyi igazgatója a Transtelex tulajdonosa. A portál elmúlt közel 25 éves működése egyértelművé teszi, hogy politikailag, szakmailag sohasem volt független, az erdélyi balliberális sajtó elsősorban és alapvetően a finanszírozói érdekeit helyezi előtérbe más egyéb szempontokkal szemben.

Pusztay András, aki a Telex sales részlegén gazdasági és értékesítési igazgatói funkciót tölt be, egyben a Transtelex vezetőségében ügyvezető igazgatóként működik. 2011-től 2020 nyaráig másfél éves megszakítással az Index vezérigazgatója volt.

Az elemzésben felidézik, hogy a Telex szakmai oktatási projektjét az amerikai DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) közel 300 millió forinttal támogatta. Ezt a pénzt a portál saját bevallása szerint nem a Telex működésére fordítják, hanem fiatalok képzésére és a – politikailag nyilvánvalóan orientált – oktatóközpont beindítására. Amit nem hangsúlyoztak, például az, hogy a DRL az amerikai külügyminisztérium szerve, amely az amerikai adófizetők pénzéből és a washingtoni szövetségi kongresszus támogatása révén működik.

A Telex Zdenek Bakala cseh milliárdos üzletember anyagi segítségével indulhatott be igazán 2020-at követően, akinek érdekeltségébe Csehország legnagyobb kiadóvállalata is tartozik, az Economia, és amely 2021 elején 200 ezer eurót adományozott a Telexnek. Bakalát sokan a „cseh Sorosként” emlegetik, akinek a saját családnevét viselő alapítványa, a Bakala Alapítvány főként felsőoktatási ösztöndíjakat adományoz. Bakala szervezete Soroshoz köthető NGO-kat is támogatott, például a Közép-európai Aspen Intézetet (The Aspen Institute Central Europe), így a tevékenysége részben kapcsolódik a tengerentúli milliárdos működéséhez – olvasható a Tűzfalcsoport elemzésében.

A teljes cikk ITT olvasható.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Telex)