Az Aranycsapat legendájára és az FTC megalakulására emlékeztek

Az 1925. május 4-én Újdombóváron született Buzánszky Jenő a sporttörténelem világszerte legismertebb magyar formációjának, az Aranycsapatnak volt a jobbhátvédje – idézte fel Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke.

Továbbá elmondta,

aktív pályafutása vidéki klubcsapatokhoz kötődött, de büszke volt arra, hogy egy jugoszláviai túra során három alkalommal a Ferencváros mezét is felhúzhatta magára. Az Aranycsapatban 49 alkalommal játszott, így részese lehetett a legnagyobb sikereknek, olimpiai arany-, világbajnoki ezüstérmes, valamint Európa-kupa-győztes volt, 1953 novemberében pedig az évszázad mérkőzésén is szerepelt.

Buzánszky Jenő a játékoskarrierje befejezése után sem tétlenkedett, edzőként és sportvezetőként is dolgozott, ezenkívül önként vállalt munkát a gyermekmentő szolgálatnál. Fáradhatatlanul járta a Kárpát-medence magyarlakta településeit, mert fontosnak tartotta a nemzet egységének erősítését, nem véletlen, hogy Erdélyben is több sportcentrum viseli a nevét, majd halála előtt néhány évvel a Nemzet Sportolói közé is beválasztották.

Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy 1899. május 3-án Springer Ferenc ügyvéd vezetésével a Bakáts téri Ferencvárosi Polgári Kör épületében – a mai IX. kerületi Polgármesteri Hivatal helyén – alakították meg az FTC-t, és ebből az alkalomból szerdán koszorúzást is tartottak az épületnél.

A két szervezet ugyancsak megemlékezett a 95 éve, 1928. május 3-án született, 25-szörös válogatott Bundzsák Dezsőről, aki egyszer, 1956 szeptemberében Moszkvában a Szovjetunió ellen (1–0) lépett pályára az Aranycsapatban, majd tagja volt az 1958-as világbajnokságon szerepelt magyar válogatottnak.

A Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke végül bejelentette, hogy új tagként bekerült az Aranycsapat Testületbe Zakariás Ágnes, a vb-ezüstérmes együttes fedezetének, Zakariás Józsefnek a lánya.