Eddig még nem látott halfajt fedeztek fel a Hévízi-tóban

Búzás Előd és Sinka Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) természetvédelmi őrszolgálatának tagjai 2022 februárjában egy búvármerülés során a Hévízi-tó nyugati partjánál lévő agyagos lejtőn, négyméteres mélységben lettek figyelmesek egy eddig még nem látott halfajra.

Tavaly márciusban a BfNPI két búvár természetvédelmi őre újabb merülést hajtott végre, hogy ha sikerül megtalálniuk az egy héttel korábban felfedezett fészket, akkor minél több fotót készítsenek a valószínűsíthetően a fészkét őrző halról.

A merülés során a tó forráskürtőjének nyugati falán, mintegy hétméteres mélységben, egy párkányon a korábban fotózott példánynál sokkal élénkebb színű, de ugyanolyan kinézetű halat sikerült fotózni, majd emelkedés közben az agyaglejtőn apró halivadékokról készültek fotók, végül sikerült megtalálni a fészket is. A harcsa még mindig a fészek bejárata előtt lebegett, de körülötte több száz fiatal egyed úszkált. Ekkor rajzottak ki a fészekből az ivadékok – számolt be az esetről a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. A fotók elemzése során a fajt is meghatározták: párducmintás vértesharcsa (Pterygoplichthys disjunctivus) az újonnan előkerült faj. Sajnos mindjárt sikerült azt is bizonyítani, hogy szaporodó állománya van jelen a tóban.

Az egyik legnagyobb méretűre megnövő faj a családon belül, kifejlett egyedei elérhetik akár a 60-70 centiméteres testhosszúságot is. A Hévízi-tóban látott egyedek közül több is meghaladta az 50 centiméteres testhosszt. Fiatal korban a tapadószájuk segítségével még sok algát, moszatot fogyasztanak, idősebb korukban már növényekkel és elpusztult állatok tetemeivel is táplálkoznak. Szaporodásuk során akár méteres járatokat is vájnak a folyók partjába (ezt a Hévízi-tóban is tapasztalták). A nőstények a járatokba helyezik az ikráikat, amiket a hímek gondosan őriznek.

A szakemberek most azon dolgoznak, hogy hogyan tudják megakadályozni ennek az invazív halnak a további szaporodását.

Borítókép: Párducmintás vértesharcsa (Fotó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park/Sinka Gábor)