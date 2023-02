Riba: hal- és steakközpontú mediterrán étterem Újszentesen

Nicolae Ceausescu egyfajta különutas politikát folytatott a szovjet táboron belül, aminek legemlékezetesebb gesztusaként azt jegyzi a történelem, hogy nem volt hajlandó részt venni Csehszlovákia 1968-as megszállásában. A Moszkvától való viszonylagos függetlenedés szimbolikus jelének számított, hogy a román fennhatóság alatt álló területeken nem volt kötelező oroszul tanulni, a hetvenes–nyolcvanas években felnőtt generációkhoz tartozók zöme a cirill betűket ki sem tudja olvasni.

Jómagam is a Kárpát-medencei étteremkalauz összeállítása során ismerkedtem meg közelebbről a cirill betűkkel. Kárpátalján ugyanis a megszálló ukrán hatalom a közérdeklődésre számot tartó feliratok nagy részét is csak cirill betűkkel íratja ki, az ukránok kezében levő vendéglők jelentős része pedig nemhogy magyar, de még angol vagy bármilyen latin betűs étlapot sem tart. Így voltunk kénytelenek Munkácson kifordulni a Munkácsy Mihályról elnevezett étteremből, pedig már le is ültünk, s lelkileg felkészültünk arra, hogy ott fogyasztjuk el ebédünket. Számunkra dekódolható étlapjuk nem volt, s egyetlen felszolgáló sem akadt, aki legalább az angol nyelvet beszélte volna.

A kalauz összeállítása során a szerb gasztroszakszavak jó részét is sikerült elsajátítani, legalábbis egy időre, latin betűs szerb étlapról semmilyen nehézséget nem jelentett rendelni 2021 nyarán. Az első szerb „szakszót” már korábban elsajátítottam, a kétezres évek elején, montenegrói nyaralásunk alkalmával. Ott azzal szembesültem, hogy a tenger mellett nem lehet tengeri halakat kapni, két hét alatt egyetlen halboltot láttam, Cattaróban, mindenütt olajfák díszelegnek, de nincs komoly olajbogyó- és olívaolajkultúra, s a mindenfele legelésző kecskenyájak dacára alig lehet kecsketejhez, kecskesajthoz jutni. Sutomore-ban a piacon halak után érdeklődve világosítottak fel a helyiek, hogy jön egy asszony hetente egyszer, s hoz halat. Hozott is, nyurgapontyot, ami finom volt és friss, örömöt jelentett feldolgozni, de a tenger mellett valahogy nem épp ezt vártuk. Akkor tanultam meg a „riba” kifejezést.

A szerző felvétele

Vélhetően a tulajdonosi kör etnikai identitása a magyarázat arra, hogy épp ezt a nevet választották Újszentes talán legexkluzívabb éttermének, ugyanis itt sosem élt jelentősebb szerb közösség, a szerb turizmus sem meghatározó.

Újszentes az egyik Temesvárral már egybenőtt község, hasonló Gyüreghez, Mosnicához/Újmosnicához, Győrödhöz és Tesöldhöz. Aki autópályán közelíti meg a fővárosból a bánsági metropoliszt, Újszentes végeláthatatlan főutcáján is kénytelen végigaraszolni.