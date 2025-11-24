Szentkirályi Alexandra: Brüsszelben ismét elhallgatják az ukrán háborús maffia ügyét

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára kitett bejegyzése szerint döbbenetes, hogy a Tisza Párt európai „családja” ismét megakadályozta, hogy az Európai Parlament érdemi vitát folytasson az ukrán háborús maffia korrupciós botrányáról.
Mint fogalmazott,
miközben a kontinens jövőjét meghatározó ügyekben némaságra ítélik az EP-t, a brüsszeli döntéshozók gond nélkül engedélyezik, hogy immár 34. alkalommal rágalomhadjáratot folytassanak Magyarországgal szemben.
A politikus hangsúlyozta: az EP többsége „ az aranybudiról szájzárat” rendel el, ha saját vagy az ukrajnai korrupció botrányairól van szó,
de a háborút ellenzőket gond nélkül pellengérre állítják.
– „Ez ma Brüsszel” – szögezte le Szentkirályi, hozzátéve: az Európai Unió vezetése továbbra is kettős mércét alkalmaz azokkal szemben, akik a béke hangját képviselik.
