Szentkirályi AlexandraEurópai Unióbotrány

Szentkirályi Alexandra: Brüsszelben ismét elhallgatják az ukrán háborús maffia ügyét

Szentkirályi Alexandra szerint Brüsszel ismét bizonyította kettős mércéjét: elhallgatja az ukrán háborús maffia korrupciós ügyét, miközben gond nélkül megint Magyarországot támadja a 34. „magyar vitában”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 18:27
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára kitett bejegyzése szerint döbbenetes, hogy a Tisza Párt európai „családja” ismét megakadályozta, hogy az Európai Parlament érdemi vitát folytasson az ukrán háborús maffia korrupciós botrányáról. 

Mint fogalmazott, 

miközben a kontinens jövőjét meghatározó ügyekben némaságra ítélik az EP-t, a brüsszeli döntéshozók gond nélkül engedélyezik, hogy immár 34. alkalommal rágalomhadjáratot folytassanak Magyarországgal szemben.

A politikus hangsúlyozta: az EP többsége „ az aranybudiról szájzárat” rendel el, ha saját vagy az ukrajnai korrupció botrányairól van szó, 

de a háborút ellenzőket gond nélkül pellengérre állítják.

– „Ez ma Brüsszel” – szögezte le Szentkirályi, hozzátéve: az Európai Unió vezetése továbbra is kettős mércét alkalmaz azokkal szemben, akik a béke hangját képviselik.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu