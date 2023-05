Először a Fideszt nácizta le, majd Putyinhoz hasonlította Orbán Viktort a volt szlovák külügyminiszter

„Tonnaszám vannak kézzelfogható tények. Milyen kézzelfogható tények voltak arra, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát? Még akkor is, amikor felsorakoztak az orosz egységek az ukrán határ mellett, sokan az önéhez hasonló kérdésekkel jöttek. Nézze, még a Bibliában is az áll, hogy bűnt gondolattal, szóval, cselekedettel lehet elkövetni. A rossz gondolatok rossz szavakat, azok pedig rossz cselekedeteket szülnek. Most annyi rossz szót látunk, hogy azok szükségszerűen rossz cselekedetekhez fognak vezetni. Amikor a területi igényekről beszéltem, azt kérdezték, el tudom-e képzelni, hogy Magyarország megtámadja Szlovákiát. Nem, sosem mondtam, hogy ilyen támadás bekövetkezik. De Szlovákia már korábban is elvesztette a területének harminc százalékát, mégpedig az első bécsi döntéssel. Akkor sem támadott meg minket senki.”