Lelkeket mentenek az ökumenikusok Roma példakép programjában

Miklós bácsi arról beszélt nekünk, hogy a házunk leéghet, az autónkat ellophatják, de a megszerzett tudás örökre a miénk marad. Megtanultam tőle azt is, hogy legyenek olyan céljaim, amelyek mindennap előttem vannak, és legyen hitem, akaratom és kitartásom, hogy azokat megvalósítsam. Azt is mondta, hogy őrizzük meg a becsületünket, és ha elesünk, akkor újra és újra álljunk fel. Megtanultam azt is, nem az a fontos, honnan jövünk, hanem az, hogy hová megyünk