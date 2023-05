Megvan, hogy mikor nyitnak a budapesti strandok

Bár a magyarok legkedvesebb strandolási helyszínei a Balatonon vannak, a fővárosi strandfürdők is nagy népszerűségnek örvendenek. És bár a termálfürdőket eddig is látogathatók voltak, hamarosan nyitnak a szabadtéri medencék is. A metropol összegyűjtötte, mely időpontokat érdemes feljegyezni egyes strandok nyitását illetően.

A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő, a Paskál Gyógyfürdő és a Palatinus fürdő teljes szabadtéri szolgáltatásai is május 27-től nyitnak, míg a Pesterzsébeti Gyógyfürdő strandjának nyitását június 3-ra tervezik, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. által működtetett Római Strandfürdő nyitása június 18-án várható. A Pünkösdfürdői Strand pedig előreláthatólag június 24-én nyit

– tudta meg a Travelo.hu.