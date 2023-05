Rohamosan romlik a gyógyfürdők állapota Budapesten

Szerinte a gyógyfürdők állapotának romlásához hozzájárult többek között az új menedzsment hozzá nem értése. Mint mondta, a fürdőkben dolgozókat nem fizetik meg tisztességesen, ugyanis idén is csak 13 százalékos béremelést hajtottak végre, ami relatív bércsökkentés, a tavalyi 14,5 százalékos infláció miatt. Szerinte a gyógyfürdőkben dolgozók bérei le vannak maradva a többi fővárosi cégnél dolgozók béreihez képest. Hozzátette: az ő vezetése alatt az inflációt jelentősen meghaladó béremeléseket adtak a dolgozóknak.

− Ebből következik, hogy létszámhiány van a gyógyfürdőkben. A központban ugyanakkor most már hat igazgató van a cégben a korábbi négyhez képest, és jóval több osztály, illetve főosztályvezető, egymillió forintos vagy a fölötti fizetésekkel − fogalmazott Szőke László. Elmondta azt is, hogy jelenleg a gyógyfürdők jóval rövidebb nyitvatartási idővel dolgoznak: korábban a nagy fürdők reggel 6-kor nyitottak, most viszont csak a Rudas nyit ki ebben az időpontban, valamint korábban is zárnak, este 7-kor, vagy 8-kor. Így hétköznap kiesik mind a reggeli, mind a délutáni forgalom.

Szerinte ezzel a nyitvatartással a látogatók igényeit nem veszik figyelembe, ilyen üzletpolitikával nem véletlen, hogy míg a nagyobb vidéki fürdők már tudják hozni a Covid előtti eredményeiket, ez Budapestnek máig nem sikerült.

Szőke László szerint nem jó üzletpolitikát követ a mostani menedzsment: medencéket nem nyitnak ki, a szaunák csökkentett üzemmódban működnek, és ha valami elromlik, kiírják, hogy nem működik. − Ez döbbenetes és irritáló − vélte a korábbi vezérigazgató, aki hozzátette: a mostani vezetésnek rossz a marketingje, aki egyébként nem a vendégeknek, hanem csak a városvezetésnek akar megfelelni. − Fejlesztések nélkül meghalnak a budapesti gyógyfürdők − tette hozzá Szőke László.