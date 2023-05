Közel állunk a megállapodáshoz a vagyonnyilatkozatok kérdésében és az Integritás Hatóság hatáskörének pontosításában, amit Johannes Hahn uniós biztos is visszaigazolt – ismertette Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért felelős miniszter mai sajtótájékoztatóján Brüsszelben. Mint mondta, a tárgyalások az uniós tanácsi határozat értelmezéséről és annak következményeiről folynak a magyar felsőoktatási intézmények közérdekű alapítványaival kapcsolatban.

A magyar fél értelmezése szerint a tanácsi határozat az összeférhetetlenségi kérdésekre koncentrál, azt szeretnék, ha pontosan meghatároznák, hogy mely pozíciókat tartják összeférhetetlennek.

A miniszter tudatta: a kuratóriumi tagsággal kapcsolatban világosak a politikusi pozíciók, hiszen korábban a miniszterek, az államtitkárok, majd később a kormánybiztosok is lemondtak. Úgy vélekedett, viszonylag hamar konszenzusra jutottak abban a kérdésben, hogy a kormánybiztosokra és az országgyűlési képviselőkre is vonatkoznának ezek a korlátozások.

A bizottság nem kezdeményezte azt, hogy a tilalom a polgármesterekre és az európai parlamenti képviselőkre is vonatkozzon, mivel ők nem szólnak bele a forráselosztási mechanizmusba, így nem kell az összeférhetetlenséget megállapítani.

A tárgyalások most az összeférhetetlenség közigazgatási pozíciókra vonatkozó részéről folynak, hogy hol húzzák meg annak a határát, ami ügydöntőnek minősülhet a források elosztása szempontjából, illetve a közvetlenül a kormányzati igazgatás alá nem tartozó területek köztisztviselői közül, amilyen például a jegybank, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága vagy a Nemzeti Választási Iroda – tájékoztatott a miniszter.

Kitért arra is, hogy a tárgyalás másik nagy része a kuratóriumi tagsággal függ össze: milyen eljárás során kerülhet be egy új kuratóriumi tag, van-e lehetőség arra, hogy a kuratórium saját maga hívjon be tagokat, vagy valamilyen külső eljárást kell lefolytatni. Navracsics Tibor kijelentette: hajlanak egy transzparens eljárásrendről szóló megegyezésre az alkalmasság kérdésében, hogy ez mennyire legyen absztrakt vagy konkrét, és legyen-e bírálóbizottság.

Abban állapodtak meg, hogy rögzítették a bizottság álláspontját, jövő héten pedig a magyar kormány küldi el a véleményét ezekben a kérdésekben. Ami az egyetemeket illeti, igyekeznek rövidre zárni a tárgyalásokat, az Erasmus 2024 második félévi időszakától kezdődő finanszírozás miatt most már lassan meg kell állapodni

– hívta fel a figyelmet.

A Horizont Európa programról tudatta: erre továbbra is pályázhatnak a magyar alapítványi egyetemek is, feltételesen értékelik az ő pályázatukat, azaz aktuálisan nem kapcsolódhatnak most be, de amint megoldódnak a problémák, a pályázásra visszamenő hatállyal azonnal csatlakozhatnak a kutatási programokhoz. Johannes Hahnnal a jogállamisági feltételes eljárás aspektusából tárgyalják ezeket a kérdéseket.

Navracsics Tibor szólt arról is, hogy a hitelfelvételre vonatkozó terv tartalmán most dolgoznak az energiaügyi minisztériumban, energia-infrastruktúra- és zöldátmenetet szolgáló projektekben gondolkodnak, technikai szinten már zajlanak az előkészítő tárgyalások. Abban bíznak, hogy ha sikerül pontot tenni az összeférhetetlenségi és a kuratóriumi tagsággal kapcsolatos kérdésekre, akkor ez az ügy is megoldódik a többivel együtt.

Az akadémiai szabadság érintőlegesen mindig szóba kerül, amikor az alapítványi egyetemekről esik szó, mert az ezzel kapcsolatos bizottsági észrevételek jelentős része a szenátus és kuratórium közötti kapcsolatrendszerre vonatkozik az alapítványi egyetemeknél – válaszolta egy kérdésre a miniszter. Úgy vélekedett, ez is megoldható lesz, a tárgyalásokon a magyarországi szabályozást és tapasztalatokat magyarázzák el a bizottság képviselőinek. Kiemelte: sehol nem merült fel még probléma ebben a kérdésben, nem létezik általános modell, mert az egyetemek maguk is szabályozzák a viszonyrendszert.

A gyermekvédelmi törvénynél pedig az lesz a vége, hogy mindenki megvárja az Európai Bíróság döntését, és annak megfelelően lépnek tovább – fogalmazott. Ez önmagában már nem lesz akadályozó tényező.

Navracsics Tibor kiemelte:

szeretnénk minden vitás kérdésben minél hamarabb megállapodni az Európai Bizottsággal, nem igaz, hogy feladtunk volna bármit is.

A miniszer szerint időarányosan haladnak a tárgyalások, mert teljesültek a tavaly kitűzött célok arról, hogy ne veszítsenek uniós forrást. – Most pedig olyan tárgyalások folynak, amelyek lehetővé teszik az időarányos hozzáférést, abban bízom, hogy minden rendben lesz – mondta Navracsics Tibor.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Havran Zoltán)