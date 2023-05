„Orbán Viktor egy őszinte harcos”

– Mit vár az idei CPAC-től?

– Továbbra is szeretnék barátságokat kötni, hiszen ahogy az összejövetel szlogenje szól: együtt erő vagyunk. Ezenkívül írok egy könyvet az Alapjogokért Központnak a nemzeti szuverenitás és identitás kérdéséről, illetve más országokról is, hogy ott miként tekintenek ezekre. Nagyon érdekel az is, hogyan élték meg a szovjet megszállást és a nemzeti identitásuk elvesztését. Azt hiszem, ez az egyik oka annak, hogy ezért ragaszkodnak annyira a függetlenségükhöz és a szuverenitásukhoz.

– A konzervatív erők véleménye világszerte különbözik az orosz–ukrán háborúról. Hogyan tudja Magyarország megértetni a békepárti álláspontját és esetleg elsimítani a vitás kérdéseket azokkal, akik erről másként vélekednek, de egyéb ügyekben a mi oldalunkon állnak?

– Ez egy összetett kérdés. Most nem látom úgy, hogy ezeket el lehet simítani, különösen mivel a mai amerikai kormányzó erő megengedő, és továbbra is küld katonai eszközöket és pénzt, amivel folytatják a háborút. Azt nem mondanám, hogy a háborút ellenző országok szimpatizálnak Oroszországgal, mert például Magyarországot is megszállta a Szovjetunió.

Inkább azt szoktam magyarázni az embereknek, hogy itt Orbán Viktornak „a haza az első” felfogásáról van szó. Ha elfogadta volna az Oroszország elleni szankció­kat, akkor Magyarország gazdasága összeomlik, mert az orosz gáztól függött 85 százalékban.

Még a szovjet korszak energia-infrastruktúrája van itt, így lehetetlen volt elvágni az orosz energiához kapcsoló köteléket. Azt mondom, ez nem oroszpártiság, hanem magyar pragmatizmus.

– Mit lehet tenni a neomarxista woke és cancel culture ellen?

– A CPAC azt tudja tenni, hogy megmutatja a világnak, az emberek még nem vesztették el a józan eszüket. Azt mondják, nem érdekli őket, hogy a propaganda rájuk üvölt az óriásplakátokról vagy a televízióból, mert amiről ez szól, az nem igaz. Ez nem jó a gyermekeinknek, a társadalmunknak, a jövőnknek. Azt hiszem, ez csak abban segít, hogy az emberek megláthatják: a média és bizonyos vezetők irányítják ezt a woke és cancel culture mozgalmat, nem az emberek.

Azt szeretném üzenni a magyar és az európai embereknek, hogy mi itt a CPAC-en konzervatívként képviseljük az Egyesült Államokban élő emberek többségét, ezzel szemben amit Amerikáról látnak, az csak a médiánk, a filmjeink valósága és a jelenlegi vezetőink víziója.

Ez nem azt mutatja, hogy például én hogyan nőttem fel vagy milyen az én családom vagy a férjem, és szeretném, ha ez emberek ezt tudnák. Legyenek bátrak, álljanak ki azért, ami helyes!