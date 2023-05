Kovács Attila kifejtette, elég egyértelmű, hogy az eddig tapasztaltakhoz hasonlóan most is tendenciózusan válogatták ki azokat, akikkel a bizottság találkozik. A szakértő hangsúlyozta, hogy a kötelező állami szereplők mellett – akiknek a véleménye valószínűleg meg sem jelenik majd a dokumentumban – szinte kizárólag a dollárbaloldalhoz kapcsolódó szereplőkkel találkoznak majd a bizottság tagjai, így például Karácsony Gergellyel. – Az könnyedén kikövetkeztethető az eddigi hasonló uniós dokumentumok alapján, hogy az „oknyomozó újságírók” és „nem kormányzati szervezetek”, valójában mely szűk liberális kört rejtik, s ők bizonyára készségesen igazolják majd a bizottság minden vádját − emelte ki Kovács Attila, aki szerint az ítélet már megszületett, most csak a tanúkat keresik hozzá. Mint mondta, az újdonsült korrupciós vád komolyságát mutatja egyébként, hogy a komoly korrupciós ügybe keveredett Cseh Katalin, valamint a DK-s Rónai Sándor is a delegáció tagja lesz.

Kovács Attila kiemelte azt is, hogy a látogatás időzítése egyáltalán nem véletlen: a nekünk járó és az EU által jogtalanul, politikai okokból visszatartott forrásokkal kapcsolatos tárgyalások fontos mérföldkőhöz értek.

− Az igazságügyi reform elfogadása után ugyanis megnyílhatnak a hétéves költségvetés be nem fagyasztott forrásai az ország előtt

− emelte ki a szakértő, aki úgy fogalmazott, hogy az EP, amely kezdettől fogva a hazánkkal szembeni politikai boszorkányüldözés fő letéteményese volt, határozottan nem örülne egy ilyen fejleménynek. − A látogatás egyik fontos, be nem vallott célja az, hogy ismételten nyomást gyakoroljanak az Európai Bizottságra, hogy az valamilyen módon akadályozza meg a mérföldkövek magyar teljesítésének elfogadását, és így a források megnyílását. A másik fontos cél pedig az, hogy a költségvetési ellenőrző bizottság által is kelletlenül elismert magas külföldi befektetési kedvet letörjék − fejtette ki Kovács Attila. – A dollárbaloldal pénzügyi donorjai alighanem még mindig abban bíznak, hogy sikerül gazdasági eszközökkel kivéreztetni a nemzeti kormányt, így érve el a kormányváltást – tette hozzá.

Borítókép: Az Európai Unió országainak zászlója leng az Európai Parlament székháza előtt az északkelet-franciaországi Strasbourg városában 2022. november 23-án (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)