Több mint százmillióba kerül a budapesti lakógyűlés

A városvezetés május végén adja be a keresetét a Fővárosi Törvényszékre

− emelte ki Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes csütörtök délután megtartott, szokásosan a Fővárosi Közgyűlés előtti háttérbeszélgetésen. Mint ismert, Karácsony Gergely pár hete jelentette be, hogy közigazgatási bíróságon pert indítanak a szolidaritási hozzájárulás összegének csökkentésére a kormány ellen.

Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a mai háttérbeszélgetésen elmondta, hogy az úgynevezett túlélőprogram fontos eleme ez a per. Egyben kérik a bíróságtól az inkasszálás megtiltását is. Hozzátette: azért május végén adják be a keresetet, mert számításaik szerint akkor fordul Budapest úgynevezett nettó finanszírozási pozícióba.