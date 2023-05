Valaki nagyon őrjöngött, hogy bejuthasson Sebestyén Balázs műsorába, riasztották a rendőröket is

Döbbenetes esetről mesélt Sebestyén Balázs, egy őrjöngő férfi próbált bejutni hozzájuk – számolt be az ügyről a Bors. A lap azt írja, hogy a férfi a műsorvezető népszerűségét szerette volna felhasználni, hogy a publikummal is megoszthassa mondanivalóját.

Be akartak törni az éjszaka közepén a Rádió 1 székhelyére, amelyről maga Sebestyén Balázs számolt be a kedd reggeli rádióműsorban. Ez alapján egy őrjöngő férfi ütötte a Rádió 1 épületének az ajtaját, mert be akart jutni és élő adásban akart valamit mondani.

A helyszínre kihívták a rendőröket is.

Sebestyén Balázs azt is elmondta, ha sikerrel is járt volna az illető, akkor sem tudta volna közölni a mondandóját, ugyanis a rádió ilyenkor éjszakai üzemmódban közvetíti az adást.