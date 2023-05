Váltott gondoskodás: mindenki nyer, de legfőképpen a gyermek

Ezt a határozatot emelte át a jogalkotó 2022-ben a polgári törvénykönyv változásában, vagyis a váltott gondoskodásról szóló jogszabályt. És bár a váltott gondoskodás lehetősége most már törvényi keretek között is adott, mégsem kap elég figyelmet a bírói gyakorlatban

– erősítette meg Jaczó András, az Apák az Igazságért Egyesület titkára, aki szerint a jogszabály alkalmazóin múlik, hogy a váltott gondoskodás a gyakorlatban is helyet kap-e. – Azzal, hogy a váltott gondoskodás megítélését, lehetőségét a jogalkotó törvénybe foglalta, az Apák az Igazságért Egyesület elérte kitűzött célját. Ugyanakkor a jogszabály sikere annak alkalmazóin is múlik. Most nekik kell odatenniük magukat, meg kell ismerniük, hogyan működik a váltott gondoskodás, mi a célja és miért éri meg teret adni ennek a lehetőségnek, mert a kutatások is beigazolták: ezzel a megoldással mindenki nyer, de legfőképpen a gyermek – húzta alá.

A civil szervezet alapítói arról is beszéltek, a törvény sok édesapának jelent valódi esélyt arra, hogy a válás csak a házastársakra vonatkozzon.

Amíg a nők anyai képességét veleszületett adottságnak tekintik egy gyermekelhelyezési per során, addig a férfiaknak, mondhatni, esélyük sincs. Pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb. A sértett édesanyák sokszor a végletekig képesek elmenni, amivel életre szóló károkat okoznak gyermeküknek

– mondta Szaniszló Csaba, aki arra a jelenségre is felhívta a figyelmet, miszerint a férfiakban még mindig egyfajta másodlagos szerepként él az apaság fogalma, és a jogaikkal sincsenek tisztában.

A válás rövid és hosszú távú hatását a gyermekekre vonatkozóan régóta vizsgálják, számtalan tanulmány született az elmúlt évtizedekben arról, hogyan befolyásolja a gyermekek életét és sorsát. A kutatások mindegyike arra hívta fel a figyelmet, hogy azokban a családokban, ahol a „klasszikus” modell alapján végződik a válás – vagyis amikor az anyához kerül a gyermek, s a férfiak hétvégi apákká válnak –, milyen negatív hatásai vannak. – Gyakori a szülői elidegenedés, elidegenítés, a vizsgált gyerekek legtöbbjének valamilyen lelki és fizikális tünetei is voltak a válást követően, nagyobb valószínűséggel alakulnak ki viselkedészavarok.

A statisztikák arra is rávilágítanak, hogy azokban a felbomlott családokban, ahol apa nélkül nőnek fel a gyermekek, megnő a kriminalizáció kockázata, a fiúk nagyobb eséllyel lesznek bűnelkövetők, a lányok esetében pedig megnő a prostitúció kockázata.

– Pszichológusként, harminc év praxis után is megvisel, hogyan zajlanak a válások hazánkban. Az a polgárháború, amin a széthulló családok, a gyermekek átmennek, nincs rendjén. Reformra, szemléletváltásra van szükség. Most, hogy a jogalkotó megalapozta ennek a lehetőségét, bizonyos helyzetekben igenis szükségszerű, hogy a szülőket „bele kell kényszeríteni” az együttműködésbe, hiszen a vélt és valós sérelmeiktől a legtöbb esetben nem tudnak racionálisan dönteni. Abban az esetben viszont, ha a felek „startvonala” a váltott gondoskodás lehetősége, a gyermek jövőjét kedvezően befolyásolhatja – mondja Léder László pszichológus. Az Apaakadémia alapítója emlékeztetett: a váltott gondoskodás gyakorlatát számtalan országban alkalmazzák már, és egytől egyig kedvezőek a tapasztalatok. Kanadában a hetvenes években a válások 90 százaléka „tradicionálisan" végződött, ’84-ben viszont már 50 százalékban a váltott gondoskodás mellett döntöttek a felek. Amerikában is számos állam kötelezte el magát, Arizonában 50 százalékra nőtt a váltott gondoskodást választók aránya. Svédországban pedig ’98 óta ez a hivatalos modell.

A pszichológus arra is felhívta a figyelmet: a váltott gondoskodással nem csupán a gyermekek nyernek, miután amíg az apáknak is lehetősége nyílik továbbra is apaként helyt állni, úgy az anyáknak is kedvezőbbek a kilátásai. Egy nemzetközi kutatásban arról írtak, hogy sokkal sikeresebbnek, jobb anyának érezték magukat azok a nők, akik váltott gondoskodásban nevelik a gyermekeiket a válást követően, hiszen nem egyedül kell megbirkózniuk a feladatokkal, és egzisztenciálisan is magabiztosabbak.