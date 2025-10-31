Hogy mikor érkezik a hó és a tél, Németh Lajos megválaszolta + videó

Ebben az évben milyen télre számíthatunk? Mit mond a meteorológia? Az M1 korábbi meteorológusát, Laza Borit kérdezte erről a Duol.

Laza Bori köztes télre számít (Fotó: Duol archív)

A hosszú távú előrejelzések szerint jó esély van rá, hogy

az idei tél hidegebb és csapadékosabb lesz, mint az előzőek.

Ennek hátterében a légköri viszonyok, az El Nino és a La Nina megváltozása áll.

Milyen lesz az idei tél?

– Nem hiszek a hosszú távú előrejelzésekben, hosszú távra csak nagy vonalakban lehet bármit mondani. Az El Nino és a La Nina tényleg hatással van az időjárásunkra. Az előrejelzéseket öt-hét napra előre érdemes figyelni – mondta a lapnak Laza Bori. Szerinte

az idei tél köztes lesz, vagyis se nagyon kemény, se nagyon enyhe.

A Duol cikkét a téli előrejelzésről ide kattintva olvashatja.

Mikor jön a hó?

Ebben az évben már január és február sem hozott „klasszikus telet”, az elmaradó fagy korán jelét adta, hogy másféle év az idei. Szomszédunkban pedig már akkora hó esett, hogy lezárásokat kellett elrendelni. Németh Lajos meteorológus a Kemmának elmondta: egész Európában új rekordok dőlnek meg évről évre, és mi sem jelentünk kivételt.

A szakember szerint a novemberi időjárás viszonylag csendes és enyhébb lehet, nem várhatók extrém fagyok, hóviharok vagy olyan lehűlések, mint amit néha az ősz vége szokott hozni.

A hólapátot nemhogy nem kell elővenni, de még gondolni sem nagyon kell rá

– tette hozzá a meteorológus. Úgy látja, néhány napra előfordulhat átmeneti lehűlés és fagy, de nem úgy, hogy tartósan befagyjon a reggel. Gyakoriak lesznek viszont a párás, ködös napok.

Ám előre pontosan megmondani, milyen lesz a tél 2025-ben, gyakorlatilag lehetetlen – hangsúlyozta Németh Lajos. A jelenlegi trendek viszont arról árulkodnak, hogy nem várható nagyon kemény tél. A leghidegebb időszak január közepétől februárig következhet b, de hogy mennyi fagy vagy hó lesz, az már csak szemléletes becslés lehet.

Hogy mikor lesz hó, azzal kapcsolatban egyelőre annyi biztos, hogy a hideg meg a hóesés vélhetően nem novemberben tör ránk. A Kemma cikkéből ide kattintva további részleteket tudhat meg a téli időjárásról.