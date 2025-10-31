Félelmetes Mi–24-es őrzi a Bakonyt + videó

A magyar Mi–24P harci helikopter hétfőtől szerdáig szerepelt éleslövészeten a bakonyi lő- és gyakorlótéren. Az első nap volt a fő látványosság: akkor repült a levegőben az utolsó olyan Mi–24-es harci helikopter, amely hivatalosan éles tűzgyakorlatot hajtott végre, és ezzel lezártnak tekinthető egy korszak a hazai légvédelemben.

A Mi–24-es harci helikopter rotorjának zúgása és az ágyú torkolattüze egyszerre töltötte be a völgyet. Fotó: Veol / Benedek Levente

A felszállás Úrmajor térségéből történt, innen indult a harci helikopter a kőris-hegyi megfigyelőállás irányába, ahol a gyakorlat során több földi célra is leadta 30 milliméteres ikercsövű gépágyúja tüzét. A látvány egyszerre volt nosztalgikus és monumentális: a Bakony felett talán utoljára mordult fel a gép rotorjának mély, páncéltépő zaja.

A Honvédelmi Minisztérium ugyanis hivatalosan is megkezdte a Mi–24-es típus kivonását.

A helikopter, amelyet a felvételen látni, egy korábbi keletnémet példány: 1995-ben került Magyarországra, majd később Oroszországban újították fel, és 2019-től ismét szolgálatba állt.

A búcsú pillanatairól részletesen olvashat a Veol.hu hírportálon.