Ököllel ment neki egy szurkolónak a ZTE játékosa, nagy árat fizetett érte + videó

A zalaiaktól kedden távozott Sebastjan Krasovec vezetőedző, a csapatot pedig Bencze Tamás szakmai igazgató és Baki Gergely készítette fel a találkozóra. Az MTI tudósításából kiderül, a meccset jól kezdték a hazaiak, de a négy ponttal megnyert nyitónegyed után a vendégek vették át az irányítást, a második félidőben pedig gyakorlatilag végig a Kaposvár vezetett magabiztosan és végül 90-83-ra nyert a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának 6. fordulójában. A ZTE így hat meccs után egy győzelemmel és öt vereséggel áll.

A hazai szurkolók nehezen viselték a látottakat, a harmadik és negyedik szakaszban folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, köztük Jericole Hellems, aki – az M4 Sport felvételeinek tanúsága szerint – az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe.

A ZTE szerződést bontott a verekedő kosarassal

A ZTE a mérkőzés után közleményt adott ki, azonnal megvált az amerikai játékostól:

„A mai, Kaposvár elleni mérkőzés után egyik játékosunk, Jericole Hellems megütött egy szurkolót. Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül. Ezért a mai nappal, azonnali hatállyal a játékos szerződését felbontjuk.”

A játéknap másik mérkőzésén a Körmend – a 33 pontig jutó Marchelus Avery vezérletével – 11 ponttal legyőzte a vendég Szegedet.