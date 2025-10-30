Kenderesi TamásdoppingMagyar Úszó Szövetségdoppingbotránydoppingügy

Keményen reagált Kenderesi Tamás doppingügyére a Magyar Úszószövetség

Tíz napja került nyilvánosságra, hogy a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság döntése helyben hagyta Kenderesi Tamás elmarasztaló ítéletét a három éve húzódó doppingügyben. Ezzel elméletileg az utolsó jogorvoslati lehetőség is megszűnt, az olimpiai bronzérmes úszó pályafutása hivatalosan is kettétört a doppingvád miatt. Most a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) reagált Kenderesi Tamás doppingügyére, és szokatlanul erős szavakkal vette védelmébe az úszót.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 11:15
Kenderesi Tamás doppingügyére dühösen reagált a Magyar Úszószövetség (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Mint beszámoltunk róla, rossz vége lett Kenderesi Tamás 2022 októbere óta húzódó doppingügyének. A Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem helyezte hatályon kívül a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) idén februári, elmarasztaló döntését, így a 2016-os riói olimpián 200 pillangón bronzérmes úszó négyéves eltiltása jogerőre emelkedett. A végső döntésben pontról pontra mindenben a Magyar Antidopping Csoportnak (HUNADO) adtak igazat Kenderesivel szemben. Most a Magyar Úszószövetség a közösségi oldalán reagált erre.

Kenderesi Tamás doppingügyére a Magyar Úszószövetség is reagált
Kenderesi Tamás doppingügyére a Magyar Úszószövetség is reagált (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A MÚSZ egy eddig nem látott videót tett közzé Kenderesi Tamásról, amelyen arról beszél kendőzetlenül, hogy mit jelent neki az a pillanat, amikor az olimpián a rajtkövön állva elcsendesül minden, és visszafojtva várják a rajtot.

– Ezért élünk, erre születtünk, gyerekek – mondja, majd üvölti a kamerába Kenderesi a videón.

A Magyar Úszószövetség dühös, és kiáll Kenderesi Tamás mellett

Mindehhez a Magyar Úszószövetség a következő, rövid, de annál keményebb kiállást fogalmazta meg Kenderesi Tamás mellett:

És még mindig nem tudjuk megemészteni – hogy tehették ezt veled, Kenderesi Tomi?!… Veled vagyunk!

A posztot egy dühös emotikonnal is ellátták, aláhúzva azt, hogy mennyire felháborítónak tartják Kenderesi meghurcolását, akit atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján vontak doppingeljárás alá, de az ártatlanságát mindvégig hangoztatta.

Kenderesi Tamás pályafutását kettétörte a doppingügy. A pécsi úszó utoljára a 2022-es budapesti világbajnokságon indult, amelyen 200 méteres pillangóúszásban hatodik lett a világcsúccsal nyerő Milák Kristóf mögött. Aztán a római Eb-t hivatalosan vállsérülés miatt kihagyta, később pedig már lehetősége sem volt úszni, mert elkezdődött a doppingeljárás. Kenderesi akkor 25 éves volt, most 28, lemaradt a párizsi olimpiáról és három vb-ről, a pályafutása újrakezdésére már aligha lett volna esélye.

 

