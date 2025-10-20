Drámai véget ért Kenderesi Tamás doppingügye, tetemes adósságot kell rendeznie

Kereken három évvel ezelőtt, 2022 októberében kapott értesítést arról Kenderesi Tamás, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később el is tiltották a versenyzéstől. Azóta húzódott a doppingügy, amelynek során a 2016-os riói olimpián 200 pillangón bronzérmes Kenderesi végig tagadta a vádakat, és a legvégsőkig elment, hogy bizonyítsa az ártatlanságát. Hiába: a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem helyezte hatályon kívül a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) idén februári, elmarasztaló döntését, így Kenderesi négyéves eltiltása jogerőre emelkedett.

Kenderesi Tamás elmarasztaló ítélete jogerőre emelkedett a doppingügyben, most komoly adóssággal kell szembenéznie (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Az eltiltás ténye persze csak formalitás, Kenderesi Tamás pályafutása ettől függetlenül is véget ért, a doppingügy így is, úgy is kettétörte azt. A pécsi úszó utoljára a 2022-es budapesti világbajnokságon indult, amelyen 200 pillangón hatodik lett a világcsúccsal nyerő Milák Kristóf mögött. Aztán a római Eb-t hivatalosan vállsérülés miatt kihagyta, később pedig már lehetősége sem volt úszni, mert elkezdődött a doppingeljárás. Kenderesi akkor 25 éves volt, most 28, lemaradt a párizsi olimpiáról és három vb-ről, a pályafutása újrakezdésére már nem lett volna esélye.

A végső ítélet ugyanakkor erkölcsileg és anyagilag is mélyütés az olimpiai érmes úszónak.

A Svájci Legfelsőbb Bíróság a „magyar–magyar” pereskedésben pontról pontra mindenben a Magyar Antidopping Csoportnak (HUNADO) adott igazat, amely most a tartozásának rendezését várja az úszóválogatott egykori büszkeségétől – adta hírül az ügyet végigkísérő Szpressz Hírszolgálat a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében, amely a HUNADO részéről Dr. Tiszeker Ágnes álláspontját részletezi.

Kenderesi Tamás doppingügye precedensértékű Magyarországon

Mint ismert, Kenderesi védekezését első fokon a HUNADO utasította el, amely négyéves eltiltással sújtotta, fellebbezésével pedig másodfokú hatóságként a CAS, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság foglalkozott. Ez utóbbi háromtagú választott döntéshozó testületében egy-egy angol és német szakember mellett a Kenderesi által jelölt magyar jogász, Pákay Péter is helyet kapott.