Kenderesi TamásTiszeker Ágnesdoppingbotrányúszás

Drámai véget ért Kenderesi Tamás doppingügye, tetemes adósságot kell rendeznie

Döntött a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, amely nem helyezte hatályon kívül Kenderesi Tamás elmarasztalását, így a doppingvádakat kitartóan tagadó olimpiai érmes magyar úszó számára elfogytak a jogorvoslati lehetőségek. Ezzel véget ért a három éve húzódó ügy, ami kettétörte a még ereje teljében lévő Kenderesi Tamás karrierjét. A most 28 éves úszónak tetemes adósságot kell megfizetnie, erről a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) vezetője, Dr. Tiszeker Ágnes adott tájékoztatást.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 10:33
Az olimpiai érmes úszó, Kenderesi Tamás doppingügye három év után lezérult, de nem ezt a döntést remélte. Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kereken három évvel ezelőtt, 2022 októberében kapott értesítést arról Kenderesi Tamás, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később el is tiltották a versenyzéstől. Azóta húzódott a doppingügy, amelynek során a 2016-os riói olimpián 200 pillangón bronzérmes Kenderesi végig tagadta a vádakat, és a legvégsőkig elment, hogy bizonyítsa az ártatlanságát. Hiába: a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem helyezte hatályon kívül a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) idén februári, elmarasztaló döntését, így Kenderesi négyéves eltiltása jogerőre emelkedett.

Kenderesi Tamás elmarasztaló ítélete jogerőre emelkedett a doppingügyben, most komoly adóssággal kell szembenéznie
Kenderesi Tamás elmarasztaló ítélete jogerőre emelkedett a doppingügyben, most komoly adóssággal kell szembenéznie (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)

Az eltiltás ténye persze csak formalitás, Kenderesi Tamás pályafutása ettől függetlenül is véget ért, a doppingügy így is, úgy is kettétörte azt. A pécsi úszó utoljára a 2022-es budapesti világbajnokságon indult, amelyen 200 pillangón hatodik lett a világcsúccsal nyerő Milák Kristóf mögött. Aztán a római Eb-t hivatalosan vállsérülés miatt kihagyta, később pedig már lehetősége sem volt úszni, mert elkezdődött a doppingeljárás. Kenderesi akkor 25 éves volt, most 28, lemaradt a párizsi olimpiáról és három vb-ről, a pályafutása újrakezdésére már nem lett volna esélye.

A végső ítélet ugyanakkor erkölcsileg és anyagilag is mélyütés az olimpiai érmes úszónak.

A Svájci Legfelsőbb Bíróság a „magyar–magyar” pereskedésben pontról pontra mindenben a Magyar Antidopping Csoportnak (HUNADO) adott igazat, amely most a tartozásának rendezését várja az úszóválogatott egykori büszkeségétől – adta hírül az ügyet végigkísérő Szpressz Hírszolgálat a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében, amely a HUNADO részéről Dr. Tiszeker Ágnes álláspontját részletezi.

Kenderesi Tamás doppingügye precedensértékű Magyarországon

Mint ismert, Kenderesi védekezését első fokon a HUNADO utasította el, amely négyéves eltiltással sújtotta, fellebbezésével pedig másodfokú hatóságként a CAS, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság foglalkozott. Ez utóbbi háromtagú választott döntéshozó testületében egy-egy angol és német szakember mellett a Kenderesi által jelölt magyar jogász, Pákay Péter is helyet kapott.

Mivel a remélt fordulat nem következett be, a magyar sportolót képviselő ügyvéd, Hergenröder Tamás áprilisban a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz fordult a CAS által meghozott ítélet hatályon kívül helyezésének reményében. Ám ezen a színtéren sem mentették fel Kenderesit.

Az olimpiai érmes úszó pályafutása dicstelen véget ért
Az olimpiai érmes úszó pályafutása dicstelen véget ért. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

– Nem az ismert sportoló személye miatt emelkedik ki Kenderesi ügye azon számos doppingeset közül, amelyekkel a múltban a HUNADO foglalkozott, hanem mert ez az első, így precedensértékű biológiai útleveles pozitív eset Magyarországon, amelyben a sportoló biológiai útlevelének hematológiai paramétereiben kimutatott eltérések szolgáltak bizonyítékként – emelte ki Dr. Tiszeker Ágnes. – Végig kellett menni a biológiai útlevél eljárás minden lépcsőfokán, és nemcsak az orvosi szakértői kérdéseken, hanem a jogi eljárás menetén is, ami számunkra is teljesen új volt. A sportoló sokféle védekezést mutatott be, így az ügye minden lehetséges jogi fórumot megjárt, de mindegyik, szám szerint három döntőbíróság is a HUNADO-nak adott igazat, így a doppingvétség elkövetésének ténye egyértelművé vált, az eltiltás pedig jogerőssé.

Tetemes tartozást kell rendeznie az olimpiai érmes úszónak

Még mindig nem tudni pontosan, hogy a felperes Kenderesi Tamás és az alperes HUNADO mekkora összeget kényszerült a CAS, illetve a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, továbbá az ügyben közreműködő ügyvédek és a szakértők tiszteletdíjára kifizetni. A döntés ebből a szempontból is érzékenyen érinti Kenderesit, akinek tetemes adósságot kell rendeznie.

– Konkrét számokat éppen a sportoló adatainak védelme érdekében nem mondanék, de mindkét félnek be kellett fizetnie a CAS eljárási díj felét, azonban az ítéletben mind a CAS, mind a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezett, hogy a sportolónak a HUNADO költségeinek egy részét meg kell térítenie – jelentette ki Dr. Tiszeker Ágnes, aki hozzátette:

A bírósági döntés alapján jelentős összeggel tartozik a sportoló a HUNADO-nak. Egyelőre semmilyen megkeresés vagy kommunikáció a részéről nem érkezett felénk, a tartozás tehát fennáll, nincs rendezve.

Dr. Tiszeker Ágnes szerint a HUNADO-nak komoly érvágást jelentettek a költségek, így a doppingvizsgálatok teljesítésére is kevesebb forrás jutott.

Dr. Tiszeker Ágnes: Méltatlan üzengetésekből, szidalmakból nem kérünk

A HUNADO hangsúlyozta, hogy bár jelenleg nincs kommunikáció a felek között, ők nyitottak lennének rá, egy feltétellel:

– Személyeskedő, igaztalan és méltatlan üzengetésekből, szidalmakból és vádaskodásokból nem kérünk, ezeket a megnyilvánulásokat határozottan visszautasítjuk – fogalmazott Tiszeker. – Ebben a stílusban mi nem kívánunk tárgyalni. Várjuk Tamás jelentkezését, hogy miként tervezi a tartozását rendezni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.