Orbán Viktor bebizonyította: nincsen rádió jókedv nélkül + videó

Orbán Viktor videót tett ki közösségi oldalára, melyben a ma reggeli interjú előtti érkezése látható.

Az interjúban a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy ma Európa a háború felé tart, hazánk azonban nem fog belesodródni a háborúba, addig egészen biztosan nem,

amíg békepárti kormánya van az országnak.

A kormányfő elmondta azt is, hogy

az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak, Brüsszel fokozni akarja az Ukrajnának szánt pénzt, holott Európa gazdasága bajban van.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a tiszás javaslatok nem működnek. Mint mondta,

spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani.

Végezetül 14. havi nyugdíjak kapcsán a miniszterelnök arról elmondta, hogy noha a baloldali pártok szerint nem most van ennek az ideje,