Orbán Viktor bebizonyította: nincsen rádió jókedv nélkül + videó

Pénteken reggel szokása szerint rádióinterjút adott a miniszterelnök, de a stúdió felé igyekezve megállt egy mosolygós pillanatra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 22:37
Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor videót tett ki közösségi oldalára, melyben a ma reggeli interjú előtti érkezése látható.

Az interjúban a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy ma Európa a háború felé tart, hazánk azonban nem fog belesodródni a háborúba, addig egészen biztosan nem,

 amíg békepárti kormánya van az országnak.

A kormányfő elmondta azt is, hogy 

az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak, Brüsszel fokozni akarja az Ukrajnának szánt pénzt, holott Európa gazdasága bajban van. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a tiszás javaslatok nem működnek. Mint mondta,

 spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani.

Végezetül  14. havi nyugdíjak kapcsán a miniszterelnök arról elmondta, hogy noha a baloldali pártok szerint nem most van ennek az ideje,

 a szakértők már dolgoznak rajta.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


