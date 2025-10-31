Orbán Viktor bebizonyította: nincsen rádió jókedv nélkül + videó

Orbán Viktor videót tett ki közösségi oldalára, melyben a ma reggeli interjú előtti érkezése látható.
Az interjúban a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy ma Európa a háború felé tart, hazánk azonban nem fog belesodródni a háborúba, addig egészen biztosan nem,
amíg békepárti kormánya van az országnak.
A kormányfő elmondta azt is, hogy
az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak, Brüsszel fokozni akarja az Ukrajnának szánt pénzt, holott Európa gazdasága bajban van.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a tiszás javaslatok nem működnek. Mint mondta,
spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani.
Végezetül 14. havi nyugdíjak kapcsán a miniszterelnök arról elmondta, hogy noha a baloldali pártok szerint nem most van ennek az ideje,
a szakértők már dolgoznak rajta.