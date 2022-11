Nagy családra vágynak a mai fiatalok

APADEPRESSZIÓ

A kutatásban részt vevő szakemberek arról is beszéltek, hogy szeretnének egy „szelíd görbe tükröt” tartani, és felhívni a szülőség előtt álló generáció a figyelmét, hogy az idealizált, rózsaszín mázzal bevont elképzelések helyett reálisan tekintsenek a gyermekvállalásra. Az Apaakadémia alapítója úgy véli, minél tudatosabbak a családalapítással kapcsolatban, annál kevesebb meglepetés és csalódás érheti majd őket. – Szeretnénk megelőzni a családok felbomlását, és utat mutatni, hogyan lehet a tapasztalatlanságot magabiztosságra és tudatosságra cserélni, hogyan válhatnak „elég jó” szülővé a párok – hívta fel a figyelmet Léder László.

Kiemelte: sok történetet hallanak arról, hogy az anya a négy fal közé szorul a picivel, minden teendővel magára marad, míg az apa éli tovább az életét, mintha mi sem történt volna. De ez valójában nincs így. A férfioldal valójában szenved attól, hogy nem lehet együtt a családjával.

Szavai szerint olyannyira, hogy

a férfiak egynegyede küzd a szülés utáni depresszió szindrómájától, amely hosszú évekre is kitolódhat.

– Sokszor hallom a pácienseimtől, hogy idegesítik, nem tudnak mit kezdeni a saját gyerekükkel. Ez azért van, mert nem tudnak kapcsolódni, nem volt meg a kellő idő és lehetőség, hogy a kicsivel valódi kontextusba lépjenek. Ezek az apák már a babavárás időszakában sem találták a helyüket, a születés után pedig végképp. Úgy érzik, kevésbé fontosak – fejtette ki.

A terapeuta szerint az apák amiatt lesznek depressziósak, mert nem tudják, hogyan vehetnének részt, egyáltalán szabad-e nekik a baba körüli teendőkben segíteni. – Hajdanán úgy tartották, hogy csak az anya képes feltétel nélkül szeretni a gyermekét, az apa pedig valami feltételhez köti azt. Ez nincs így.

Az apává válás folyamata – a nőkhöz hasonlóan – biológiai tény: beindul a hormontermelésük, átalakul az idegrendszerük, és akkor érzik magukat ők is komfortosan, ha a baba gondozásában aktívak lehetnek, megérinthetik, időt tölthetnek vele. Ám ha mindettől megfosztják őket, az az egész család életét felbolygathatja

– hangsúlyozta Léder László.

– A szülést követően a férfiaknak is épp olyan magas az oxitocinszintjük, mint a nőknek. A tapasztalatok és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok is azt mutatják, ha a gyermek születése után megadjuk a lehetőséget az apáknak is, hogy kapcsolódjanak, a depresszió és a kapcsolati válság is elkerülhető – egészíti ki Dudits Anna. A viselkedéselemző szerint nemcsak a csapatmunka és a gyermekkel való erős kötelék alakul ki, ha az édesapák is aktív résztvevők, hanem a válás is elkerülhető lehet. A nemzetközi tapasztalatok szerint minél több időt töltenek a férfiak a picivel a születést követően, annál kevesebb a válás. – Az apák bevonásával elérhetjük, hogy az anyák valóban megélhessék az anyaságot – mutatott rá.