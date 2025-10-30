Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Rendkívüli

Mol

Már nem a megyei főkapitányság, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a százhalombattai tűzeset miatt indult nyomozást – értesült a Magyar Nemzet. Az, hogy az NNI jár el, az ügy bonyolultságát és komolyságát jelzi.

Pámer Dávid
2025. 10. 30. 16:37
A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette át a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a Mol olajfinomítójában történt tűzeset ügyében elrendelt nyomozást – derült ki a megyei főkapitányság Magyar Nemzetnek adott válaszából. 

Mol
 Mol-olajfinomító (Fotó: Szigetváry Zsolt)

Az, hogy a magyar FBI-ként emlegetett szervezet folytatja az eljárást, nyilván összefüggésben van azzal, hogy stratégiailag rendkívül fontos ipari üzemnél történt az incidens, de valószínűsítheti azt is, hogy akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Emlékezetes, október 20-án késő este a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében tűzeset történt. Személyi sérülés szerencsére nem volt. Lapunk írta meg elsőként, hogy az esetet követően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Ez a nyomozás került át az NNI-hez.

A tűzesettel összefüggésben csütörtökön Orbán Viktor is írt egy bejegyzést a Facebookon azután, hogy egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel. 

„Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben” – írta a miniszterelnök. 

Emlékeztetett arra is, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike, illetve felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. „Reméljük, nem erről van szó” – tette hozzá a kormányfő.

A tűzesetről írt összefoglaló anyagunkat itt elolvashatják.

Borítókép: A Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítója  (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

