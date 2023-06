A baloldal kiáll a kötelező migránskvóta mellett

Mi nem vagyunk ilyen típusú befogadásra kész állam, éppen ezért találta ki azt a lehetőséget az Európai Unió, hogy akkor szolidaritásból azok az országok, akik nem akarnak befogadni, azok járuljanak hozzá a közös határvédelemhez és a közös migrációs politikához. Őszintén megmondom, nem értem, hogy ezzel mi a baja a kormányzatnak, hiszen ez a magyar érdek, és ez a közös európai érdek

– mondta Ujhelyi István a Klubrádióban a kötelező migránskvótával kapcsolatban. A bukott, korábban MSZP-s, mára független EP-képviselő ezt követően a műsorvezető Bolgár Györggyel megállapította, hogy a 20 ezer euró – amit a be nem telepített migránsok után fejenként kellene fizetni – nem is nagy összeg a magyar költségvetésnek.

Ujhelyi lebuktatta a migránskvótát tagadó baloldalt

Ujhelyi István kijelentése már csak azért is érdekes, mert a baloldalon a mai napig tagadják a migránskvótát.

Rónai Sándor, a DK európai parlamenti képviselője nemrég közleményt adott ki, amiben úgy fogalmazott: „Orbán Viktor továbbra is a magyarok hazugságban tartásában látja hatalma zálogát, most éppen azt hazudja az országnak, hogy Brüsszelben megszavazták a kötelező betelepítési kvótát, és aki nem hajtja végre, az migránsonként büntetést kell fizessen. Mindebből annyi igaz, hogy valóban van egy város Európában, amit Brüsszelnek hívnak, a többi hazugság: semmit nem szavaztak meg, hiszen nem is volt szavazás, az Európai Unió Tanácsa egyeztetett, kötelező betelepítési kvóta pedig nincs és nem is lesz, hiába riogat ezzel a Fidesz.”

Még a baloldali szavazók többsége sem kér a brüsszeli ötletből

De azzal, hogy Ujhelyi megvédte az új brüsszeli migránskvótát, még a baloldali szavazók akaratával is szembement. A Nézőpont Intézet nemrég készített elemzésében ugyanis megállapította: a magyarok több mint háromnegyede (77 százalék) egyetért azzal, hogy az ország területére az Európai Unió csak a magyar kormány hozzájárulásával küldhessen menekültkérelmet benyújtó bevándorlókat.

A felmérés szerint a nemzetállami szuverenitást felülírni igyekvő migránskvóta elutasítása minden társadalmi csoportban többségi álláspontot jelent, a pártpolitikai preferenciákat is meghaladja. Nem meglepő, hogy csaknem a teljes kormánypárti szavazótábor (93 százalék) ragaszkodna a nemzetállami hatáskörök védelméhez, és ellenezné a bevándorlók kötelező kvóta szerinti betelepítését. Az pedig intő jel a tervet hallgatólagosan támogató baloldali pártok számára, hogy még a baloldali szavazók többsége (58 százalék) is ellenzi a migránskvóta elvét, s mindössze harmaduk (32 százalék) tartja azt elfogadhatónak – összegzett a Nézőpont Intézet.

Soros György a háttérben

„Egyszer csak most jön egy döntés, elég puccsszerűen és gyorsan, amely azt mondja, hogy amelyik ország nem enged be migránst, arra erőnek erejével rájuk fogják őket kényszeríteni. Olyan szabályokat alkotnak, amelyek fenntartják Brüsszelnek azt a jogot, hogy ő mondja meg, mennyi migránst oszt szét – mondta az ügyről Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában. Mint a miniszterelnök fogalmazott,

van összefüggés a között, hogy éppen a napokban adta át Soros György a birodalmának irányítását a fia számára, aki meg is mondta, hogy ő sokkal direktebben akar politikát csinálni Amerikában is, meg Európában is, és most a Soros-birodalom lendült itt ellentámadásba. Soros-birodalom visszavágott, és egy puccsszerű, nagyon gyors döntéssel lenyomták az európaiak többségének a torkán ezt a kötelező migránskvótát

Borítókép: Ujhelyi István (Fotó: Mónus Márton)