Alapjogokért Központ: Háborúpárti állásponton van a Gyurcsány által vezetett baloldal

Azután, amikor az elégedetlenség az őszödi beszéd miatt lángra lobbant, és az emberek az utcára vonultak, a kormányfő utasításának megfelelően kemény fellépés, rendőrterror volt a válasz − fogalmazott. A baloldal támogatottsága azóta is alacsony, így a frusztráció most is megvan, amit jelez, hogy a közelmúlt tüntetései többször erőszakba fulladtak − fejtette ki Zila János.