Megélhetési háborúpártiak offenzívája az Egyesült Államoktól Budapestig

Bármi legyen is az ukrajnai háború kimenetele, egy győztest már hirdettek: Gabor Steingart német médiavállalkozó szerint az amerikai védelmi ipar az egyértelmű nyertes. Ráadásul egyre több elemző mondja ezt nyíltan, és a tény a részvényárakban is megmutatkozik, mutat rá Stefan Beig, az Aust­rian Institute külső munkatársa. Szerinte az infláció és a válságok az Egyesült Államok gazdaságát is érintik, de legalább Biden elnöknek nem kell aggódnia a fegyvergyártó cégek miatt.

A baloldali többségű szenátus által tavaly májusban elfogadott törvény – az „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022” – felhatalmazza az amerikai kormányt, hogy gyorsan és bürokráciamentesen katonai felszerelést adjon kölcsön Ukrajnának. A törvény teljes címe: Törvény az elnöknek az ukrán kormánnyal kötendő, az ukrajnai polgári lakosságnak az orosz katonai inváziótól való védelme érdekében az ukrán kormány számára védelmi cikkek kölcsönadásáról vagy lízingjéről szóló megállapodások megkötésére vonatkozó felhatalmazás megerősítéséről, valamint egyéb célokból.