Alig ezren vesznek részt a mai tüntetésen

A mai bejelentett demonstrációk előtt a rendőrség ismételten hangsúlyozta, biztosítják, hogy élhessenek az állampolgárok a szabad véleménynyilvánítási jogukkal, ám arra is felhívták a figyelmet, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartania. A demonstráció mások jogait nem sértheti indokolatlan mértékben, amint az útvonaltól eltérnek, törvényt sértenek, amit törvényi felhatalmazás szerint a rendőrségnek meg kell akadályoznia. Az ügyészség pedig korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is bűncselekmény füstgyertyát dobni a rendőrökre.

Borítókép: Tüntetés a Belügyminisztérium előtt (Fotó: Kurucz Árpád)