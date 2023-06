Baloldali és anarchista terrorista csoportok közé sorol több migrációs NGO-t is az Europol legfrissebb jelentése

Az Europol legfrissebb, 2023. június 19-én kiadott terrorizmus helyzetértékelési- és trendjelentése a baloldali és anarchista terrorizmusról szóló fejezetében több migrációs NGO-t is nevesít. A No Border mozgalmat az Europol a baloldali és extrémista spektrumhoz sorolja. A No Border a határok eltörlését és a világszintű mozgásszabadságot propagálja.

Ennek érdekében a migrációról különböző, a saját értelmezésüknek megfelelő narratívákat terjeszt. E narratívák részét képezi, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) egy kemény ellenség. Ez eredményezte az Abolish Frontex nevű kampány megindítását. Az Europol-jelentésben kitérnek a határvédelem eltörlését is célzó „No Border Camp 2022” nevű holland fesztiválra is. Úgy értékelik, hogy a 2022 augusztusában Rotterdamban megtartott nemzetközi eseményre Európa számos pontjáról érkeztek extrémista személyek, hogy a Frontex eltörlését célzó megbeszéléseken és workshopokon vegyenek részt.

A jelentés közzétételét követően az érintett NGO-k közleményben tiltakoztak, mondván, hogy az „EU rendőrsége” kriminalizálja a Frontex-ellenes kampányt és a No Border mozgalmat abból a célból, hogy előkészítse az aktivisták erőszakos elnyomását. Cornelia Ernst európai parlamenti képviselő szerint a baloldali álláspontok stigmatizálása zajlik, ezek extrémistaként felcímkézése.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)