A büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) 163. § (1) bekezdése alapján a bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás a büntetőeljárás járulékos kérdéseinek elbírálásában jelentős tényekre is kiterjedhet. A bizonyítási eszköz megtalálása érdekében a Be. 302. § (2) bekezdés c) pontja alapján lehet kutatást elrendelni, ez történt az önkormányzat médiacégénél is.