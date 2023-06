Keresztény hacker maratont rendeznek a hétvégén

Meghirdették az első Szent József Hackathon nevű keresztény informatikai műhelyt a most következő hétvégére – mondta Elek László, a szegedi Szent József Jezsuita Templom templomigazgatója lapunknak. Mint mondta, a hackathon név a hackelésből és a maratonból adódik össze, de ebben a hackelés nem az etikus kódfeltörést jelenti, hanem a „kockulás”, vagyis a gép előtt ülés maratoni változatának a szinonimája. – Arra hívunk embereket, hogy kis csoportokban valamilyen katolikus megjelenést, alkalmazást, vagy ötletet valósítsanak meg, kezdjenek el, esetleg vigyenek tovább – árulta el.

Szerinte együtt dolgozva lehet igazán jó kapcsolatokat teremteni, és a főként alulról jövő kezdeményezésbe épülő különféle keresztény és katolikus alkalmazások, honlapok fejlesztői ilyen módon jobban megismerhetik egymást az együtt töltött hétvégén.

Hátha ebből az alapvetően önkéntesen működő projektekből születhetnek újabb projektek és együttműködések – fejezte ki reményét a templomigazgató.

A szervezés iránt érzett motivációjáról elmondta: már 2003-2004 körül feltámadt benne az érzés, amikor az esztergomi szemináriumban kispapnak tanulva „botcsinálta” programozással foglalkozott, és a zsolozsma digitális változatát készítette. A most hétvégi dzsembori ötletét az adta neki, hogy megismerte a munkatársait, akik viszont nem annyira ismerték egymást, és arra gondolt, hátha lehet belőlük egy kis közösséget kovácsolni. Emellett annak is örülne, ha egy-két nyílt forráskódú katolikus-keresztény honlap vagy alkalmazás fejlesztésével tudnának haladni – tette hozzá.

Mint ismertette, a vallásosság nem feltétele a részvételnek, bár a napot imával kezdik, vasárnap pedig a program befejezésekor szentmisét tartanak. Ha valaki nyitott a részvételre, akár ateistaként, akár más felekezet tagjaként, szeretettel várják.

Kitért arra is, hogy sokan csodálkozva nézik, miként fér össze az istenhívő lét, vagy a katolicizmus a modern tudományos irányokkal. – Nincs ebben ellentmondás, hiszen mi is ebben a világban élünk, a technológia nekünk is tud segíteni – világított rá Elek László.