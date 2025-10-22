Ruszin-Szendi Romulusz aláássa a magyar emberek biztonságát

„Ruszin-Szendi Romulusz és a főnöke naponta erőlteti be a politikát a hadseregbe, amivel aláássa a magyar emberek biztonságát” – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter rámutatott: „a nagy szakértő még azt sem tudja, hogy mi a folyamata a légtérzár elrendelésének, pedig illene tudnia, hogy az nem a honvédelmi miniszter hatásköre”.

Ezt azzal kapcsolatban írta a tárcavezető, hogy a bukott vezérkari főnök, Magyar Péter honvédelmi szakértője a Facebook-oldalán azt állította: a honvédelmi miniszter légtérzárat rendel el a Tisza Párt október 23-ai ünnepségének idejére, hogy ne lehessen drónfelvételeket készíteni.

Kétségbeesve hazudozik összevissza mindenről a főnökével együtt, csak hogy már előre leplezzék az elkerülhetetlent – hogy a békét többen fogják támogatni holnap, mint az európaiak háborúját, amit ők lelkesen kiszolgálnak

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

