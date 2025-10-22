Ruszin-Szendi RomuluszbékeSzalay-Bobrovnicky KristóflégtérzárMagyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz aláássa a magyar emberek biztonságát

A békét többen fogják támogatni október 23-án, mint az európaiak háborúját – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 16:47
„Ruszin-Szendi Romulusz és a főnöke naponta erőlteti be a politikát a hadseregbe, amivel aláássa a magyar emberek biztonságát” – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán.

Hajmáskér, 2025. szeptember 25. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyilatkozik a sajtónak az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség Központi Gyakorló - és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én. MTI/Katona Tibor
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
(Fotó: Katona Tibor / MTI)

A honvédelmi miniszter rámutatott: „a nagy szakértő még azt sem tudja, hogy mi a folyamata a légtérzár elrendelésének, pedig illene tudnia, hogy az nem a honvédelmi miniszter hatásköre”.

Ezt azzal kapcsolatban írta a tárcavezető, hogy a bukott vezérkari főnök, Magyar Péter honvédelmi szakértője a Facebook-oldalán azt állította: a honvédelmi miniszter légtérzárat rendel el a Tisza Párt október 23-ai ünnepségének idejére, hogy ne lehessen drónfelvételeket készíteni.

Kétségbeesve hazudozik összevissza mindenről a főnökével együtt, csak hogy már előre leplezzék az elkerülhetetlent – hogy a békét többen fogják támogatni holnap, mint az európaiak háborúját, amit ők lelkesen kiszolgálnak

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

