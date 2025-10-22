Még egy ideig velünk marad a két legrégebbi Alfa Romeo

Az Alfa Romeo 2027-ig folytatja a Giulia és a Stelvio értékesítését – beleértve az 520 lóerős Quadrifoglio csúcsmodelleket is –, mivel újragondolja tervét, hogy tisztán elektromos utódokkal váltsa fel őket. Az akkor új Giorgio platformon alapuló

szedán és SUV testvérmodelleket 2015-ben mutatták be, és azóta csak kisebb frissítéseken estek át.

Ma már a piac legrégebbi autói közé tartoznak, ami kérdéseket vet fel a további életképességükkel kapcsolatban, különösen a költséges új európai kibocsátási és biztonsági előírások betartásának szükségessége miatt. Egy biztos: a vezethetőségük (futómű, kormányzás) még ma is élvonalbeli, csak a jóval frissebb BMW 3-as és X3-as mérhető hozzájuk a saját kategóriájukban.

Fotó: Adrien Cortesi

Az Alfa Romeo az elmúlt három évben a nagyobb darabszámban eladható Tonale és Junior szabadidő-autókra összpontosított, és egyre inkább az elektrifikáció irányába mozdul el a termékstratégiáját illetően. Ez a két régi motoros azonban még mindig nem rendelkezik hibrid változattal, mivel a platformjuk nem teszi lehetővé az ehhez szükséges nagyfeszültségű akkumulátor elhelyezését. A turbós V6-os Quadrifoglio sportváltozatok gyártását szeptemberben befejezték, de 2026 áprilisától ezt is újraindítják az Alfa Romeo cassinói gyárában, Olaszországban. A régi Giulia és a Stelvio kínálatban maradásának oka, hogy

az Alfa Romeo elhalasztotta az utódaik bemutatását.

Fotó: Alfa Romeo

A következő Stelvio eredetileg jövőre érkezett volna, mint a Porsche Macan Electric és az Alpine A390 villanyhajtású riválisa, de az elektromos prémium és sportmodellek iránti csökkenő kereslet újragondolásra késztette a Stellantis vezetőit. Úgy tudni, hogy a Stelvio-utód 2027 körül érkezhet többféle hajtáslánccal, beleértve valamilyen részben vagy teljesen elektrifikáltat is.

Az új Giulia nem sokkal a Stelvio után mutatkozhat be, valamikor szintén 2027-ben.

Ez a két modell a Stellantis új STLA Large platformjára épül majd, amelyet eddig csak az amerikai piacon forgalmazott Dodge Chargerhez használtak (az izomautó elektromos vagy hagyományos soros hathengeres benzinmotorral is elérhető).