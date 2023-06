KTK: Gyurcsánnyal a háta mögött Karácsony Gergely csődbe vitte az ország leggazdagabb önkormányzatát

Karácsony Gergely szerint kivéreztetik a fővárost

Karácsony Gergely főpolgármester a bejegyzésében azt írta: a kormány jövő évi költségvetési terve fokozná Budapest „kivéreztetését”, és szerinte „ez már vérontás”.

Budapesttől a kormány annyi pénzt akar elvenni, amiből 82 napig működik a város. El akarnak venni az életünkből közel három hónapot. Ha hagyjuk. De nem fogjuk hagyni, mert ez a Budapest-ellenes politika nemcsak igazságtalan, hanem törvénytelen is

– olvasható a főpolgármester posztjában. Szerinte a kormány „2024-ben is elő akarja állítani azt a tarthatatlan, igazságtalan és törvénytelen helyzetet, hogy Budapest támogatja a kormányt, és nem fordítva”. Közölte: idén 33 milliárd forint a Budapestnek járó állami normatíva, jövőre 34,5 milliárdot szánnak erre, vagyis az inflációt is figyelembe véve még csökken is a támogatás. Ehhez képest idén 58 milliárd forint szolidaritási adót von el a kormány, jövőre 75 milliárdot, ami a főpolgármester szerint azt jelenti, hogy a kormány tizenötszörösére emelné a Budapestet érintő terhet. Közölte: idén Budapest 25 milliárddal támogatta a kormányt, jövőre több mint negyvenmilliárd forinttal kellene támogatnia.

Karácsony Gergely szerint a Budapest-ellenes politikára a Budapest-párti kiállás lehet a válasz, erről szól az első Budapesti Lakógyűlés.

Szükség van a budapestiek kiállására, de ebben a helyzetben szükség van rendkívüli lépésekre is: bíróság elé citáljuk a kormányt. Nemcsak azt bizonyítjuk be, hogy a Budapest-ellenes politika országrontó politika, hanem azt is, hogy a városunk kivéreztetése törvénytelen

– fogalmazott a főpolgármester.