A főpolgármester a beszéd embere, nem pedig a tetteké

– Tavaly május óta a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjeként ül a Fővárosi Közgyűlésben. Hogyan látja az elmúlt egy évet, eredményesnek tartja-e azt a munkát, ami a Városházán zajlik?

– Kézzelfogható valóság lett az a semmittevés, elvesztegetett idő a fővárosban, amit előtte kívülről, budapesti polgárként már láttam. Karácsony Gergely három és fél éves főpolgármestersége alatt csak azok a beruházások készültek el, amelyeket még Tarlós István és a Fidesz–KDNP-városvezetés készített elő és szerzett hozzá forrást. Szomorú látni és tapasztalni azt is, hogy valamennyi ilyen beruházás Karácsony Gergely alatt drágább lett és csökkent a műszaki tartalom. Közben a főpolgármester egyetlenegy önálló projektet sem indított el. Az elmaradt fejlesztések hiánya pedig mostanra jól látható egy ekkora város, a nemzet fővárosa esetében. Gondoljunk csak az utak állapotára, a köztisztaság hiányára, a parkok gondozatlanságára, amelyek a város leépüléséhez vezetnek.

– Erősen szembetűnő a kaszálás hiánya, amit Bardóczi Sándor, Karácsony Gergely főtájépítésze már korábban előrevetített, sőt példáját több baloldali kerületvezető is átvette. Ez hova vezethet a fővárosban?

– Nyilván földutakon is járhatnánk Budapest belvárosában, de szerintem teljesen érthető, hogy az embereknek az az igénye, hogy utakat építsünk. Fontosnak tartom, hogy ne csökkenjen Budapesten a zöldterületek nagysága és hogy minél több fát ültessünk, ezt senki sem vitatja. Mostanra azonban a főváros baloldali vezetése átesett a ló túlsó oldalára. Attól, hogy nem kaszálok le egy területet, hanem hagyom parlagon nőni a dudvát, még nem lesz méhlegelő. Sok helyütt a kétszer két sávos autóút közepén lévő zöld sávot se kaszálják le, csak kitesznek egy táblát. A benzingőzben, a zajban azonban a méhek nem találnak megfelelő élőhelyre. Ezért ezeknek a területeknek inkább gondozott, virágos zöld sávnak kellene lenniük.

– Mi kell ahhoz, hogy Budapest újra egy jól működő város legyen, minden budapesti megtalálja a komfort­érzetét?

– Egy közel kétmillió lakosú főváros működtetése nagyon összetett feladat. Vegyük példaként a Városliget és a Népliget esetét: az előbbit a kormány felújította, a Népliget viszont a főváros tulajdona. A Városliget felújítása ellen Karácsony Gergely folyamatosan tiltakozott, és azzal hergelte a budapestiek egy részét, hogy a fejlesztés bűnös dolog. Mostanra azonban a Városliget felélénkült, a zöldterületek nagyobbak és szebbek lettek, a gyerekek tudnak játszani, a fiatalok sportolni, a kultúra után érdeklődők és a turisták is megtalálják a számukra megfelelő kikapcsolódást. Ezzel szemben hiába kampányolt a Népliget felújításának ígéretével a főpolgármester, mostanra még csak egy ötletpályázatig jutott. Ez azt jelenti, hogy nincsenek kivitelezési tervek, sehol egy közbeszerzési kiírás, se pénz a felújításra. A Népliget közben az enyészeté, ahova senki se vágyik igazán. A két park helyzete jól mutatja, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a beszéd embere, nem pedig a tetteké.

– Jövőre önkormányzati választásokat tartanak. Az elmondott kritikák fényében a 2024-ben hivatalba lépő főpolgármesterre milyen feladatok várnak?

– Tarlós István idején rengeteg minden épült Budapesten. A korábbi főpolgármester „legnagyobb hibája” az volt, hogy nem rakott ki naponta három Face­book-posztot arról, hogy ma is elindult a metró, világítanak a kandeláberek, ma is lehet biciklizni a városban. Ő stabilan működtette a fővárost és kiszámíthatóan fejlesztette Budapestet. Karácsony Gergely ezzel szemben mindent fordítva csinál, csak beszél és napi háromszor posztol arról, hogy milyen gyönyörű is lehetne a főváros.

– Karácsony Gergely nemrég posztolt látványterveket a Lánchíd környékének megújításáról. Nincs ezzel kissé megkésve a főpolgármester, vagy csak a közelgő kampánynak szólnak a látványos, impozáns képek?

– Egy évvel az önkormányzati választások előtt szépen megrajzolt, látványos terveket bemutatni, de közben arról egy szót sem ejteni, hogy milyen fedezet van rá, finoman szólva megmosolyogtató. Ráadásul a Lánchíd pesti és budai oldalán lévő terek rekonstrukció­jának látványtervei már Tarlós István idejében elkészültek, Karácsony Gergelynek csak elő kellett vennie a fiókból. A főváros korábbi vezetése ugyanis eredetileg azt tervezte, hogy a Lánchíd felújításával egy időben a Széchenyi, illetve a Clark Ádám tér is új köntöst kap. Mindenki beláthatja, hogy ez így lett volna a legcélszerűbb. Akkor kell rendezni a környezetet, amikor a híd felújítása miatt amúgy is le van zárva a környék. Azt látjuk: Karácsony Gergely a közösségi médiában létrehozott egy általa elképzelt várost ahelyett, hogy a valódit működtetné. Az egész egy saját maga által teremtett buborék, amelynek gyakorlati megvalósításáért nem tesz semmit.

– Évek óta azt hangoztatja a főpolgármester és helyettesei, hogy csődben van Budapest. Idén is kijelentette Karácsony Gergely, annyi különbséggel, hogy most egy giga hitelfelvételt is megszavaztak a BKK-nak. Tényleg elfogyott a pénz?

– Karácsony Gergely a megválasztása után már fél évvel arról beszélt, hogy csődben van a főváros. Most három és fél évvel a választások után eljutottunk oda, hogy valóban elköltötték azt a 214 milliárdos tartalékot, amit a korábbi vezetés itt hagyott. Továbbá elköltötték az iparűzési és egyéb helyi adókból származó 200 milliárdos többletbevételt is. Ez azt jelenti, hogy több mint 400 milliárd forint ment el, ki tudja mire. A pénz mostanra valóban elfogyott és csődközeli helyzetbe került Budapest.

– Említette, hogy fejlesztések nincsenek, rendezetlen a város. Mégis mire mehetett el a tartalék?

– A megörökölt beruházások tízmilliárdokkal lettek drágábbak úgy, hogy közben csökkent a műszaki tartalom. Ott van az elpuskázott reklámtender, ami a főpolgármester személyes döntése volt. Emiatt évente egymilliárd forint csak a vesztesége Budapestnek, mert még bírságot is kellett fizetni miatta. Ez nem egyedüli példa, a fővárosi cégeknél ugyanis szinte megszámlálhatatlan már a szabálytalan közbeszerzések száma, az emiatt kiszabott bírságok összegei pedig lassan félmilliárd forintnál járnak. A politikai klientúrára azonban van pénz, a Gyurcsány-kormány korábbi minisztereivel, államtitkáraival vannak feltöltve a fővárosi cégek. Láthatóan a szakmai munka nem megy nekik, különben nem lenne rekordmagas a kifizetett bírságok összege. Karácsony Gergelyt politikai felelősség is terheli, ugyanis ő nevezte ki a cégvezetőket. Szembetűnő, hogy nem az alkalmasságuk szerint választott vezetőket, hanem inkább Gyurcsány Ferencnek akart megfelelni.

– Rengeteg javaslatot nyújtott be a kormánypárti frakció a közgyűlésnek. Mennyire nehéz ellenzékből dolgozni, javítani a főváros állapotán?

– Tavaly januárban, amikor újra a Fővárosi Közgyűlés tagja lettem, volt bennem egy várakozás, tettrekészség, hogy ellenzékből, közösen a városvezetéssel lehet előrevinni Budapestet. Ezzel a nyitottsággal kezdtem a munkát. Amikor tavaly májusban frakcióvezető lettem, a főpolgármesterhez bejelentkeztem egy beszélgetésre, és elmondtam neki, hogy el tudok képzelni egy közös munkát, ha az partnerségi alapon működik. Sajnos nem így történt, érdemi együttműködést nem tapasztalunk, ez a fajta készség nincsen meg a részükről. Csalódottsággal tölt el. Kilenc évig polgármester voltam, nekem nem derogált polgármesterként elfogadni az ellenzék javaslatát, ha azt megfelelőnek gondoltam.

– Újpesten közkedvelt polgármester volt több cikluson át, számtalan fejlesztés kötődik önhöz a kerületben. Meglepő fordulat volt, hogy nem választották újra, csalódott akkor?

– A választónak mindig igaza van. Az embereknek szíve joga hinni azoknak az ígéreteknek, hogy ezt más másképpen, jobban fogja csinálni. Ezzel nincs is baj. Azzal inkább már van, hogy amikor az új csapat elnyeri a tisztséget, az ígéretekből semmi sem valósul meg. Azt gondolom, hogy egy önkormányzati választás sokkal inkább hasonlít egy társasházi képviselő-választásra. Számomra, mint lakónak teljesen mindegy, hogy a gondnok jobb- vagy baloldali. Azt a gondnokot vagy képviselőt szeretném a házamban tudni, aki kicseréli időben az izzót vagy halkan húzza ki a kukát. Lehet, hogy nem olyan csinos, lehet, hogy pocakos is, de inkább őt választom, mint aki magas és vékony, ám a munkáját nem végzi el.

Borítókép: Wintermantel Zsolt (Fotó: Bach Máté)