A budapesti Fidesz szerint Gyurcsány vesztes csatába küldte Karácsonyt

A budapesti Fidesz szerint lett volna Karácsonyéknak miből gazdálkodniuk,

ha a dollárbaloldal nem viszi csődbe Budapestet, de az elmúlt években kirámolták a széfben pihenő 214 milliárd forintot, és annak ellenére fogyott el a pénzük, hogy minden eddiginél magasabb adóbevételeik voltak.

Mint azt lapunk is megírta, Varga Mihály pénzügyminiszter számolt be Facebook-oldalán arról, hogy első fokon visszautasította a Fővárosi Törvényszék Karácsonyék keresetét. A pénzügyminiszter kiemelte azt is: a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat 2019-ben 214 milliárd forint megtakarítást örökölt Tarlós István városvezetésétől, de mára csődbe vitték a fővárost. Hozzátette: annak ellenére élték fel a tartalékokat, hogy a főváros adóbevételei minden korábbinál magasabbak, iparűzési adóbevételei idén várhatóan meghaladják a 271 milliárd forintot.

Mint ismert, tavasszal rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be a főpolgármester, hogy Budapest nem tud a központi költségvetésbe több különböző adót befizetni, amelyek öt-tíz milliárd forint körüli összegek, azok átütemezését kérik az adóhatóságtól. Ugyanakkor a szolidaritási adót megkérdőjelezi a fővárosi baloldali vezetés, azt nem tartják törvényesnek, annak csökkentéséért a közigazgatási bíróságon pert indítanak.