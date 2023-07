Bedugult az M7-es, tíz kilométeres a kocsisor

Buszbaleset Tihanynál

A 71-es főúton, Tihany térségében összeütközött egy személyautó és egy autóbusz. A 45-ös kilométernél a főutat lezárták. Aki teheti, a Balatonfüred–Aszófő útvonalon, a főúttal párhuzamosan futó alsóbbrendű úton kerülhet.

A hagyományos Művészetek Völgye fesztivál még hétfőig tart. Emiatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigántpetend átkelési szakaszán erős jármű- és gyalogosforgalomra lehet számítani. A hét és fél tonna össztömeg feletti tehergépjárműveket a Pula–Nyírád–Zalahaláp–Tapolca útvonalra terelik el.

A szokásosnál is több vendégmunkás halad át az országon, ezért a gyorsforgalmi utakon nyugat–kelet irányban érdemben megnövekedett a menetidő, elsősorban az M1-es autópályán.

A tranzitforgalom jelentős részét elsősorban a Németországból érkező autósok teszik ki, ugyanis mostantól már Baden-Württembergben és Bajorországban is iskolai szünet van, utolsóként a német tartományok közül. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a teljes Németországban nyári szabadságolási szezon van, ami kihat több térség közlekedésére is. Ezért a közlekedőknek a hétvégén és a következő napokban is telítettebb sávokra kell számítaniuk itthon is, főleg az M1–M0–M5–M43-as autópálya útvonalon.