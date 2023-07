Érettségi és felvételi: fontos változások lesznek jövőre

Véget ért június 30-án a 2022/2023-as tavaszi érettségi időszak, jövőre pedig teljesen új alapokra kerülnek a vizsgák, ugyanis 2024-ben azok számára is elérkezik a legfontosabb középiskolai megmérettetés, akik 2020-ban az új Nemzeti alaptanterv szerint kezdték meg a tanulmányaikat − emelte ki cikkében az Index. (Egyébként, azoknak, akik 2023 őszén terveznek érettségizni, még a régi, 2012-es NAT-ra épülő vizsgakövetelményekkel kell számolni.)

2024. május–júniusi érettségi vizsgaidőszak számolni kell azzal, hogy érdemi változásokat vezetnek be a történelem- és a magyarérettségin, utóbbinál többek között a szövegértésnél nyelvtani kérdések is lesznek, nem kell érvelniük a diákoknak, de lesz azonban helyette egy irodalmi-műveltségi teszt, valamint változik a szóbeli is, az eddigi hat kötelező életműtétel (Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, József Attila, Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre) újabb írókkal, költőkkel bővül, felkerül a listára Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Vörösmarty Mihály és Herczeg Ferenc is.

A felvételi eljárás is változik: a folyamat pedig már idén elkezdődött, de a hangsúlyos változások csak jövőre lépnek életbe. A legfontosabbak 2023-ban:

A jogszabályban meghatározott minimumponthatárokat eltörlik, helyette az egyetemek szakonként határozhatják meg, hogy mi az a legkevesebb pont, amivel felvételt nyerhet egy hallgató. Változatlan marad, hogy egy felvételiző összesen hat helyre jelentkezhet. Az alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségit tenniük. Az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az intézmények középszintű érettségit is elfogadhatnak emelt helyett.

2024-ben pedig az eljárás szerint az intézmények 100 pontot maguk is adhatnak. A tartalékos katonai szolgálatért például továbbra is sok többletpont jár, szolgálati idő függvényében 64 pont is szerezhető. Ezen kívül az intézmények eldönthetik, hogy az érettségi pont számításához a különböző szakokon melyik két érettségi tantárgy teljesítése lesz kötelező, és ezek közül melyik tantárgyat kell emelt vagy középszintű érettségivel teljesíteni.



