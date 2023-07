Gulyás Gergely: Ne kérjék tőlünk, hogy megünnepeljük a trianoni döntést!

Elküldte az első számlákat Brüsszelnek a kormány, ha fizetnek, hamarosan megvalósulhat a tanárok következő bérelemése is – jelentette be a mai kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető minisztert kinyilatkoztatása után ezúttal is újságírók kérdezték.

Ukrajnába továbbra sem szállítunk fegyvereket

Arra a felvetésre, hogy Brüsszel 20 milliárd eurót követel a tagállamoktól Ukrajna felfegyverzésére, a miniszter közölte: hazánk eddig is számtalan formában és ezután is fogja támogatni a megtámadott Ukrajnát.

Fegyvereket azonban nem szállítunk és ehhez pénzügyi támogatást sem fog nyújtani.

– Az uniós költségvetésből nem tudunk nem EU-s tagállamot támogatni. Addig egészen biztosan nem, ameddig valamennyi tagállam az őt megillető költségvetési forrásokhoz nem jutott hozzá – jelezte a miniszter.

Maradnak a rezsicsökkentett árak

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely megerősítette, hogy augusztus elsejétől továbbra is maradnak a rezsivédelmi árak. Azt is tisztázta, miszerint nincs realitása annak, hogy a soros magyar uniós elnökségre ne kerüljön sor.

A vonaljegyek és a vízdíj árának emelése kapcsán a miniszter kiemelte:

a magyar kormány a jelenlegi helyzetben nem támogatja azt, hogy a lakosságnak nagyobb terhet kelljen vállalni.

Mint mondta, a kormány nagy áldozatot vállal azért, hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetni a rezsiért.

– A jogszabályokban megjelentettük. Minden termék, amely árstop alá esett, az akciós termék lett. Ezek esetében 10-ről 15 százalékra nő az akció mértéke – válaszolt arra a kérdésre Gulyás, hogy mikor döntenek a kötelező akciózásról.

– Bizonytalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy a magyar ember fél pohár bornál meg tud állni, így én a zéró tolerancia pártján vagyok. A szaktárcának van lehetősége arra, hogy ezt felülvizsgálja – válaszolt arra a kérdésre, hogy felül vizsgálnák-e a zéró alkoholtoleranciát autóvezetés esetén.

Nem fogjuk ünnepelni trianont

A miniszterelnök tusványosi beszédével kapcsolatos nemzetközi reakciókkal kapcsolatban azt mondta,

Orbán Viktor nem fogalmazott meg olyan kijelentéseket, mint amilyen kifogásokat megfogalmaztak vele szemben Szlovákiában vagy Romániában.

Azzal kapcsolatban, hogy az ideiglenes szlovák miniszterelnök, Ódor Lajos azt mondta, hogy Magyarországtól nem szakítottak el területeket Gulyás úgy reagált: Ez történelmi tény.

– A trianoni békediktátumot nem mi kértük, hanem a nagyhatalmak ránk kényszerítették. Valakinek ez új információt jelent? – tette fel a kérdést a miniszter. Hozzátette, ezt a kormány elfogadja a mostani helyzetet,

de azt ne kérje tőlünk senki, hogy a trianoni döntést meg is ünnepeljük.

– Azért hoztuk létre a határvadász századokat, hogy meg tudják védeni a határt, akár erővel is – válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a kormány válasza arra, hogy Szerbiában rendőrökre is tüzet nyitnak a migránsok. A miniszter szerint egy ország nem ország, ha nincsenek határai, ezt Brüsszelben nem ismerik el, valamint az sem, hogy a határt minden eszközzel, akár erőszakkal is meg kell védeni.

A svéd NATO-csatlakozás kapcsán az RTL kérdésére a miniszter közölte: szükségtelen, hogy rendkívüli ülést tartsanak, majd a rendes ülésszakban napirendre veszik a témát. Mint mondta, a kormány benyújtotta az Országgyűléshez a ratifikációt, de a Fidesz-frakcióban továbbra sincs teljes egyetértés.

Kiderült az is, hogy jelenleg egy 1200 milliárdforintos vasútfejlesztési programon dolgozik a Közlekedési Minisztérium. A miniszter szerint ezeknél a fejlesztéseknél arra kell tekintettel lenni, hogy melyek azok a vonalak, amit a legtöbben használnak.

A miniszter elmondta: nem megengedhető, hogy egy magyar politikus külföldről fogadjon el pénzt, utalva Karácsony Gergelyre és a 99 Mozgalom körül kialakult botrányra.

Budapest pénzügyi helyzetéről Gulyás Gergely úgy fogalmazott: az ország leggazdagabb önkormányzata, amely még 2019-ben jelentős többletet örökölt, nehezen mehet csődbe, de aki erre a bravúrra képes, érdemes lesz a budapestieknek egy jobb csődgondnokot keresni.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az adatok szerint minden idők legjobb turisztikai szezonjával számol a Balaton. A számokat tekintve: a főszezonban eddig több mint 700 ezer vendége volt a Balatonnak június elseje és július közepe között. Idén eddig 2 millió 400 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ez 98 százaléka 2019-es rekordévnek.

A miniszter kiemelte az Erasmus-megállapodással kapcsolatban, hogy október végéig megegyeznek az Európai Bizottsággal.

Ügyvezető kormánya van Szlovákiának, így érdemben hosszútávú tervekről nem érdemes beszélni. Várjuk, hogy Szlovákiának legyen stabil kormánya – mondta Gulyás Gergely a magyar-szlovák viszonyra vonatkozó újabb kérdésre válaszolva.

Kizárt, hogy a Fidesz támogassa Borkai Zsoltot, aki a győri polgármesteri posztért akar ringbe szállni a jövő évi önkormányzati választáson

– tette egyértelművé a tárcavezető.

