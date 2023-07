Higgadtan várják a tanárok a béremelést

A jogi szakértő kitért a pihenőidővel kapcsolatos változásokra is. Mint ismertette, eddig 46 nap szabadságot kaptak a pedagógusok, amiből 21 nap volt az alapszabadság, 25 nap a pótszabadság. Ez idén alapszabadságként ötven napra emelkedik. Emellett ágazatspecifikus pótszabadságok is kerültek az új törvénybe, öt munkanap nagymama-nagypapa szabadság unoka születése esetén, öt munkanap pedig az első házasságkötést követő két hónapban kivehető pótszabadság. – Ez is azt mutatja, hogy a kormányzat meghallgatta a pedagógusok igényeit – mutatott rá.

Halk többség, hangos kisebbség

A baloldali szakszervezeteknek arról a fenyegetéséről, hogy az új törvény hatására mennyien fognak felmondani, kijelentette: ezt most még nem lehet tudni. A jogi szakértő, aki általános iskolai tanár is, személyes tapasztalatát megosztva kifejtette: sok intézménnyel és pedagógussal áll kapcsolatban, és nem érzékeli azt, hogy nagyobb lenne a pályaelhagyás szándéka, mint az elmúlt években. Erre vonatkozó kutatásról nem tud, számszerűsített adat pedig csak októberben várható, de ő nem tart attól, hogy számottevően nőne a fluktuáció. Hozzátette, az is látható a legújabb statisztikákból, hogy egyre többen jelentkeznek tanári szakra, ami szintén a szakma népszerűbbé válására utal.

Arra a kérdésre, hogy mi a tanárok véleménye a brüsszeli források visszatartásáról, amelyeket az ő fizetésemelésükre fordítana a kormány, Kozák András kijelentette:

a pedagógusok döntő többsége higgadtan áll hozzá, bár van egy hangos közösség, akik a pedagógustársadalom képviselőiként kívánják feltüntetni magukat.

– Láthatók gyomorforgató performanszok, elfajult demonstratív megnyilvánulások, amelyek nem a többség véleményét tükrözik, hanem politikailag motiváltak. A kollégák csendes többsége tisztességes, becsületes, jó munkaerő, és hivatásként vállalja a pedagógusi küldetést – hangsúlyozta Kozák András.