Az aszpartám „lehetségesen rákkeltő”, de továbbra is biztonságos a fogyasztása a már korábban elfogadott mennyiségben – olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb jelentésében a szervezet weboldalán. Mint írják, az édesítőszerrel kapcsolatos megállapítás a WHO két különálló szakértői testületének eredménye, amelyek közül az egyik azt vizsgálja, hogy az anyag valóban potenciális veszélyt jelent-e, míg a másik a valós kockázatot méri fel a szóban forgó édesítőszer kapcsán.

Naponta mennyi aszpartámot fogyaszthatunk biztonságosan?

Pontosan annyit, mint eddig.

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC), az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó vegyes szakértői bizottsága (JECFA) ugyanis rögzítette azt is, hogy az édesítőszer fogyasztása bizonyos mennyiségben biztonságos lehet, az elfogadható napi bevitelt továbbra is 40 mg/testtömegkilogrammban határozták meg.

Az édesítőszerek kapcsán még májusban robbant ki a vita, amikor a WHO arra figyelmeztetett, hogy a cukorpótlók használata nem jár hosszú távú előnyökkel a testzsír csökkentése terén, sem felnőttek, sem gyermekek esetében. Megállapításuk szerint a mesterséges édesítőszerek a felnőtteknél hosszú távon fokozzák a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a halálozás kockázatát. A szakértők már akkor is vitatták a WHO megállapítását. Szabó Adrienn, klinikai dietetikus akkor úgy reagált a Magyar Nemzetnek:

Hosszú évtizedeken keresztül próbálták bizonyítani, hogy az édesítőszerek károsak lehetnek az egészségre: a kísérletek során kutyáknak, patkányoknak nagyjából 200 liternyi kólában megtalálható édesítőszernek megfelelő mennyiséget adtak ezekből, hogy kiderüljön, károsítja-e a májsejteket vagy húgyhólyagrákot okoz. Tudtommal semmilyen – hitelesített – tanulmány nem született ez idáig, ami bebizonyította volna, hogy az édesítőszerek önmagukban károsak

Az aszpartám az 1980-as évek óta a világ legnépszerűbb cukorpótlója, gyakorlatilag mindenben megtalálható, a diétás üdítők, a rágógumik, a zselatin, a fagylalt és különféle tejtermékek mellett számos fogkrém, gyógyszerek és vitaminok, köztük a gyerekvitaminok alkotója.

Erik Millstone, a brit Sussexi Egyetem tudománypolitikai professzora szerint pedig az IARC jelenlegi döntésében egy francia kutatás is szerepet játszhatott, amelyben százezer felnőtt vett részt. A vizsgálatban arra jutottak, hogy azok, akik nagyobb mennyiségben fogyasztottak mesterséges édesítőszert, magasabb volt bizonyos rákbetegségek kockázata. Ez azonban félrevezető lehet. A vizsgálatból ugyanis az is kiderül, hogy a tanulmányban részt vevők azon csoportja, akik cukorpótlókat fogyasztottak, jellemző volt még a cukorbetegség, az éjszaka végzett munka és a mozgásszegény életmód is, valamint a reform konyha szeretete, vagyis a vörös húsok gyakori fogyasztása és a bő olajban való sütés.

Milyen tudományos bizonyítékokra hivatkoznak jelenleg a WHO szakemberei?

„A rák az egyik vezető halálok világszerte: minden hatodik ember rákban hal meg. A tudomány folyamatos fejlődése lehetővé teszi, hogy felmérjük a daganatos betegségek lehetséges kiváltó vagy elősegítő okait, és csökkenteni tudjuk az áldozatok számát” – fogalmazott Francesco Branca, a WHO Táplálkozási és Élelmiszerbiztonsági Tanszékének igazgatója, aki szerint az aszpartám jelenlegi vizsgálata rámutatott, hogy további tanulmányokra lesz szükség.

A WHO közleményében arról írnak, hogy a két testület független, de egymást kiegészítő vizsgálata a rendelkezésre álló tudományos irodalom áttekintésére alapozza megállapítását, miszerint az aszpartám lehetséges rákkeltő (2B csoport) és a májrák egy ritka fajtáját okozhatja. Mint fogalmaznak, szintén korlátozottak a bizonyítéknak tekinthető az állatkísérletek során előforduló rák kialakulása, és az sem egyértelmű, hogy milyen összefüggés van az emberre édesítőszerek fogyasztása és a rák kialakulása között.

A JECFA éppen ezért arra a következtetésre jutott, hogy a kiértékelt adatok nem adnak okot arra, hogy az aszpartám korábban megállapított napi ajánlott mennyiségén, ami 40 mg/testtömegkilogramm, módosítsanak.

A bizottság tehát megerősítette, hogy a cukorpótló biztonságos lehet, ha betartjuk a napi ajánlott mennyiséget.

Példaként említik, hogy egy doboz diétás üdítővel, amely 200 vagy 300 mg aszpartámot tartalmaz, egy 70 kg súlyú felnőttnek több mint 9–14 dobozt kellene elfogyasztania naponta ahhoz, hogy túllépje a megengedett napi bevitelt. A WHO ma kiadott közleménye azzal összegez, hogy továbbra is figyelemmel kísérik az új bizonyítékokat, és arra ösztönzik a független kutatócsoportokat, hogy további tanulmányokat dolgozzanak ki az aszpartám és a fogyasztók egészségére gyakorolt ​​​​hatások közötti lehetséges összefüggésről.