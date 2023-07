Karácsony pártjában nem jelent erkölcsi problémát a kegyeletsértő magatartás

Újra feltűnt a Párbeszéd egyik tüntetésén az a Gér Mihály, aki évekkel ezelőtt Budapesten az Oktogonnál elgázolt a zebrán egy fiatal párt, amelynek következtében a fiú életét vesztette, a barátnője pedig mozgássérültté vált. Ezúttal a bátonyterenyei akkumulátorgyár ellen a múlt héten rendezett demonstrációról készült felvételeken látható, amint aktívan közreműködik a lebonyolításban Tordai Bence és Szabó Rebeka, a Párbeszéd társelnökei társaságában. Ez azt jelenti, hogy továbbra is töretlen a bizalom iránta az újabban zöldnek nevezett baloldali párt vezérkarában, számítanak a munkájára. Hasonló alkalom volt májusban is, amikor Gér Mihály egy kormányellenes tüntetésen a Kossuth téren kedélyesen fotózkodott Tordai Bencével és Szabó Tímea frakcióvezetővel, a képet meg is osztotta a Facebook-oldalán.

Mindez azért érdekes, mert 2022 februárjában kénytelen volt visszalépni az országgyűlési választáson való indulástól Karácsony Gergely jelöltje a Pest megyei Monoron, miután óriási felháborodást keltett, hogy milyen embertelen, cinikus módon kommentálta még 2016-ban az ismerőseinek a közösségi oldalán a halálos kimenetelű balesetét.

A Bennfenteshez eljuttatott, a portál által publikált képernyőmentések alapján, amelyek a zárt Facebook-csoportban történt üzenetváltásokat tartalmazzák, a párbeszédes politikus érzéketlenül, szinte kérkedve számolt be a csoport tagjainak a tragikus balesetről.

„Na ki ölt ma embert… Részegen ne rohanjatok elém lécci” – élcelődött Gér Mihály közvetlenül a tragikus baleset után az említett Facebook-oldalon. „Ráadásul a kocsim is csupa velő meg haj. Tök undi”– fűzte hozzá gyomorforgató cinizmussal. Egy másik kommentjében felidézte, hogy szabályosan, a megengedett sebességgel vezetett, amikor a két gyalogos a zebrán, a piros jelzés ellenére kirohant az autója elé. Egyúttal megnyugtatta a csoport tagjait, hogy a helyszínelő is biztos benne, nem lesz gondja a gázolásból, sőt már azt magyarázta, hogyan kell ebben az esetben a biztosítóval megtéríttetni az autójában keletkezett kárt.

Az elhunyt fiú barátnőjéről döbbenetes érzéketlenséggel úgy fogalmazott: „A csajt csak megnyomorítottam.”

Miután tavaly februárban nyilvánosságra került az idézett kommentgyűjtemény, Gér Mihály bejelentette, hogy visszalép a képvisel-jelöltségtől Pest megye 10. választókerületében. A Párbeszéd politikusa a közösségi oldalán kiadott közleményében elismerte, hogy a Facebookon korábban ő kommentálta embertelen módon a halálos kimenetelű balesetet. A történteket azzal magyarázta, hogy sokkhatás alatt írta az üzeneteit, és megjegyezte, hogy ugyanott bocsánatot kért értük. Azt is hangsúlyozta, hogy vétlen volt a balesetben, amit jogerős bírósági ítélet is igazol.