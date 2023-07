Kézzel írt fenyegető levelet kapott Pankotai Lili

A párbeszédes Jámbor András után Pankotai Lili, a tavaly októberi kormányellenes tüntetésen elmondott trágár beszédével hírhedtté vált diáklány is halálos fenyegetést kapott. A levél írói egyebek mellett számonkérték Pankotait, amiért a nála iskolázottabb, négy nyelven beszélő Novák Katalin köztársasági elnökkel „pofátlankodott”, illetve felszólították, hogy addig álljon le, amíg nem késő. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákja úgy véli, ő is ugyanattól kaphatta a fenyegető levelet, mint a Szikra Mozgalom alapítója, a különbség csupán annyi, hogy Jámbor levelét aláírták. A történtekről Pankotai ekképpen számolt be a közösségi oldalán:

Feljelentést tettem ma a rendőrségen egy halálos fenyegetés miatt. Miután Jámbor András is egy hasonló fenyegetés ügyében ugyanígy járt el, vettem észre, hogy az ő és az én leveleimen is ugyanaz a kézírás figyelhető meg, azzal a különbséggel, hogy az ő esetében bevállalósan aláírták azok a fene nagy betyárok. Nagy »dolog« kellhet ahhoz, hogy halálosan megfenyegessetek egy kétgyermekes családapát és egy mindössze 50 kilós, 18 éves »kislányt«. Gratulálok!

Egy héttel korábban Jámbor András is fenyegetést kapott, amelyről azt állította, hogy a levél tartalma egyértelműen kapcsolódik ahhoz a lejáratókampányhoz, amit a Fidesz és médiája ellene és a Szikra közössége ellen folytat. Válaszul Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a következőket írta: „András! Rossz dolog, hogy megfenyegettek, sok politikus ismeri az érzést, átéltünk már ilyesmit. Továbbmegyek: ami veled történt, bűncselekmény, és elvárjuk a hatóságoktól, hogy derítsék fel az elkövetők kilétét. A fenyegetés, az erőszak nem lehet a közéleti viták része, eszköze.” Kocsis Máté szerint ugyanakkor Jámbornak nincs min csodálkoznia, hiszen a hazai és külföldi elvtársai, radikális szélsőbaloldaliak magyar embereket vertek félholtra Budapest utcáin.

Igen, te importáltad hosszú idő után a magyar politikába az erőszakot. Meg a bolsevik-kommunista meggyőződésed

− hangsúlyozta a politikus.