Jámbor András a mai napig nem határolódott el

„András! Rossz dolog, hogy megfenyegettek, sok politikus ismeri az érzést, átéltünk már ilyesmit. Továbbmegyek: ami veled történt, bűncselekmény, és elvárjuk a hatóságoktól, hogy derítsék fel az elkövetők kilétét. A fenyegetés, az erőszak nem lehet a közéleti viták része, eszköze” − reagált Jámbor András korábbi posztjára Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán.

És itt álljunk is meg egy pillanatra! András! Valójában min csodálkozol? A te hazai és külföldi elvtársaid, radikális szélsőbaloldaliak magyar embereket vertek félholtra Budapest utcáin. Igen, te importáltad hosszú idő után a magyar politikába az erőszakot. Meg a bolsevik-kommunista meggyőződésed.

− hangsúlyozta a politikus. Kiemelte, hogy „az osztrák sajtó már azt is feltárta, hol volt Ausztriában a fészke annak a radikális antifacsoportnak, melynek mozgalmad tagjai is aktív résztvevői voltak.

A tavaszi szélsőbaloldali vérengzések után azt is tudta minden józanul gondolkodó ember, hogy ebből baj lesz. Ugyanis az erőszak erőszakot szül. Aki az erőszak eszközéhez nyúl, az maga is könnyen az áldozatává válik. Sokan megmondták előre, így is lett, és ez rossz irány.

A teljesség igénye nélkül: ti voltatok azok, akik erőszakkal eltorlaszoltatok vállalkozásokat, erőszakkal közhivatalokat foglaltok el (munkaidőben), a te barátaid fenyegették lámpavasra akasztással a jobboldali embereket, és fantáziáltak arról, hogy vérnek kellene folynia Budapest utcáin. Akkor hallgattál és csak vigyorogtál. Tetszett neked. Most pedig megszeppentél, mert valaki veled csinálja, téged fenyegetnek. Elárulom neked, mindkét eset bűn. Igen, te nemcsak áldozata vagy az erőszaknak, hanem elkövetője is. És importőre. Mégis min csodálkozol?”

− fogalmazott Kocsis Máté, aki posztjában felelevenítette a pedofilügyet: „András! A Szikra Mozgalom egyik tagjának a lakásán 70 000 (!) gyomorforgató pedofil képet és videót találtak. Két-három éves gyerekekről is. Sőt, kiderült, hogy a felvételek jelentős részét a közvetlen munkatársad lakásán forgatták.

Igen, arról a munkatársadról van szó, akivel több tucat fotón szerepeltek együtt, és akit nemrég még egy parlamenti ülésre is behoztál, beültetted a páholyba, és nagy hangon követelted, hogy kérjek tőle bocsánatot, amiért állításod szerint ártatlanul meghurcolták. Most pedofíliaügyben lebuktak, igen, a te Szikra Mozgalmad aktivistái, és te megint csak annyit tudsz mondani, hogy »lakájmédia«, »Fidesz«, »Kocsis Máté«, és neked persze semmi közöd az egészhez.

Ehelyett elárulom, mit kellett volna mondanod: a pedofil bűncselekményekre nincs mentség, a mozgalmad nem tűri el a soraiban a pedofilokat, ki fogjátok vizsgálni az ügyet, a következmények nem maradhatnak el, és a legkeményebb büntetést követelitek. De te nem ezt mondod, hanem mentegetsz egy pedofilt, és azokat az újságírókat sértegeted, akik írtak a botrányról. Meg »fideszezel«.

Következmény pedig megint nincs. Még egy undorító pedofil ügyben sincs. Inkább támadtok, csúsztattok, vádaskodtok, sértegettek. Ti, kommunisták, tényleg nem szégyellitek magatokat?” − zárta posztját Kocsis Máté.

Mint ismert, a Jámbor Andráshoz, a Párbeszéd parlamenti képviselőjéhez köthető Szikra Mozgalom aktivistájának, Dobos Krisztinának a lakásán csaknem háromszáz olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves gyermekek szexuális sanyargatása, megerőszakolása látható. A lefoglalt adathordozókon hetvenezer olyan pornográf felvételt tároltak, amelyeken láthatóan tizennyolc év alattiak szerepelnek.

A Szikra Mozgalom aktivistájának lakásán még februárban azután tartottak házkutatást, hogy a nő gyanúba keveredett a Budapesten négy napon át zajló, az Antifa által elkövetett brutális embervadászat, emberek összeverése kapcsán. Később kiderült, az az aktivistanő ellen nem volt elegendő bizonyíték, így szabadlábra helyezték, majd megszüntették a nyomozást ellene.

A Jámbor Andráshoz köthető Szikra Mozgalom Facebook-bejegyzésében akkor azt állította, hogy az azóta öngyilkosságot elkövető férfi biztosított alibit Dobos Krisztinának. Mint írták: „élettársának állítása alapján a háromból két esetben tanú is van rá, hogy még csak Budapesten sem tartózkodott ekkor.” Nemsokára kiderült: a lakásáról lefoglalt adathordozók a Biatorbágyon, Dobos Krisztinával közös lakásuktól nem messze öngyilkosságot elkövető Egyed Andráséi voltak.