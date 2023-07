Huszonöt évvel a Fenyő gyilkosság után minden jel szerint ítélettel zárul idén a Fenyő-ügy a Fővárosi Törvényszéken. A rendkívül aprólékos bizonyítási eljárás befejezése után egyetlen kérdésre kell választ adni, bizonyított-e, hogy Gyárfás Tamás felbujtására Portik Tamás ölette meg 1998. február 11-én Fenyő János vállalkozót vagy sem.

Fenyő János sírja a Kozma utcai izraelita temetőben (Fotó: Ripost)

Többször is húzódott az elmúlt négy évben a Fenyő János meggyilkolása miatt indult per. Még idén is többször változott a menetrend.