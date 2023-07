Kövér László: A migránskvótákkal az EU meggyengítése és káoszba döntése a cél

A fórumon részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára is, aki a nemzetpolitikai megközelítésből adott körképet az utóbbi időszak Kárpát-medencei eseményeiről. Elmondta: a nemzetpolitika eddigi sikereit közösen, a célokat is közösen megfogalmazva lehetett elérni, most pedig ezeket az eredményeket is szem elé véve kell egy pozitív jövőképet tárni a magyarság és a fiatalok elé.

A nemzetpolitika nehézségeiről szólva példaként említette Kárpátalját az ukrajnai konfliktus vonzatában és az ott élő magyarokat, akik közül most több tízezernek más országban kell élnie. Rávilágított: Magyarország eddig mintegy másfélmillió, Ukrajnából menekült embernek segített, mégis ha azt mondják egy európai fórumon, hogy vissza kellene adni a kárpátaljai magyaroktól elvett jogokat, azonnal oroszbarátnak, „Putyin-bérencnek” titulálják őket.

– A 150 ezer kárpátaljai magyarnak nem feladata, hogy segítsen abban, hogy melyik szláv ország nyerje meg ezt a háborút – hangsúlyozta Potápi Árpád János.

Az államtitkár kijelentette: a háborús helyzet és a szankciós válaszok következményei miatt az ország gazdasági lehetőségei nem olyanok, mint 2021 előtt, de a nemzetpolitika célkitűzéseiből nem lehet visszakozni, mert a magyar embereket a szülőföldjükön kell tartani és a Kárpát-medence magyar jellege is meg kell tudjon maradni.

A fórumon Forró Krisztián, az egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke a 2020-as szlovákiai népszámlálás eredményeiről szólva azt mondta: kicsit optimistábbak lettek, mert a számok nem csökkentek olyan mértékben, mint ahogy attól korábban tartottak. Hozzátette: ezért köszönet illeti a magyar kormányt és annak széleskörű, a magyarság megtartását célzó segítségét, amely sokat segített abban, hogy a népszámlálás számai jobbak lettek a vártnál.