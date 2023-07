Letették esküjüket az új miniszterek

Az Országgyűlés mai rendkívüli ülésén esküt tett Tuzson Bence igazságügyi miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, akiknek elsőként Novák Katalin köztársasági elnök gratulált kinevezésükhöz.

Ismert: Varga Judit lapunknak adott interjújában jelentette be, hogy július 31-ével lemond igazságügyi miniszteri pozíciójáról, hogy az egy év múlva esedékes EP-választások kampányára koncentrálhasson. Azt is mi írtuk meg elsőként, hogy a 2024-es választásokon Varga Judit vezetheti a kormánypártok választási listáját, erről egyébként a Fidesz vezetésének is döntenie kell még. Tuzson Bence 51 éves, budapesti születésű politikus, jogász végzettséggel rendelkezik. Tuzson korábban arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy egy tiszta, hagyományos Igazságügyi Minisztérium jöjjön létre, és az európai uniós ügyek a kormányzati struktúrán belül máshova kerüljenek. A másik fontos témaként az ítélkezési gyakorlat áttekintését nevezte meg, hangsúlyozva, hogy a jogszolgáltatásnak mindig az emberek szempontjait kell a legfontosabbnak tartania.

− Bóka János miniszteri kinevezését az is indokolttá teszi, hogy 2024 második felében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét, így az új miniszter feladata az elnökségre való felkészülés koordinálása az ország uniós szövetségeseivel, illetve a kormányon belül a szaktárcákkal is – ismertette korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Borítókép: Bóka János (Fotó: Soós Lajos)