„Budapest egy igazi világbajnoki város” – sportolók, politikusok és hírességek méltatták az atlétikai vb-t

A magyar atlétika egyik legmeghatározóbb szereplője, Márton Anita szintén pozitívan nyilatkozott az élményeiről, mondván: volt alkalma többször is hazai közönség előtt versenyezni, de ez egy teljesen más kategória. – Amikor még csak szólítottak, már felhördült a tömeg, és akkor jött egy érzés, amit nehéz leírni. Nagyon jó volt. Már a verseny előtt rengeteg biztató üzenetet kaptam, vadidegenektől is. Nagyon örülök annak, hogy ennyire érdekli az embereket az atlétika, és látják, hogy nem csak foci vagy vízilabda van, hanem atlétika is – mondta a súlylökő.

A külföldi politikusok közül szintén többen méltatták a világbajnokságot.

Recep Tayyip Erdogan, Törökország köztársasági elnöke gratulált Magyarországnak a 19. atlétikai világbajnokság megrendezéséhez, Andrej Babis volt cseh kormányfő pedig arról beszélt a közösségi oldalán, hogy a stadion 15 milliárd koronába került, három év alatt épült meg, ma pedig a világ harmadik legnézettebb sporteseményének ad otthont.

– Nekünk is kellene egy ilyen stadion – jegyezte meg.

Az atlétikai világbajnokság a magyar hírességeket is megmozgatta. Rékasi Károly és felesége, Pikali Gerda, Hevesi Tamás magyar énekes, zenész és zeneszerző, Monoli Lehel műsorvezető és Szarvas Andi egykori szépségkirálynő is a helyszínen volt. – Mindig sportoltam, de nem követtem annyira a sportokat. De kint lenni és hallani, látni az embereket, ahogy szurkoltak, lúdbőröztem! A vasárnap délelőtti futást csak a tévéből figyeltem, de nagyon büszkévé tett, hogy ilyen szép városban, mint Budapest, rendezték meg ezt a sporteseményt. (…) Mindenkinek látnia kell legalább egyszer egy ilyen csodás eseményt – nyilatkozta Szarvas Andi a Borsnak.

Karácsonyék pálfordulása

A rendezvény sikerei láttán a baloldal − amely eddig az atlétikai világbajnokság lemondásával, tüntetések szervezésével fenyegetőzött − álláspontja is megváltozott, s a jelek szerint már politikai hasznot szeretne húzni a nagy sikerű rendezvényből.

Tegnap véget ért Magyarország és Budapest történelmének legnagyobb sporteseménye, az atlétikai világbajnokság. Igazán jól sikerült, köszönet és gratuláció a szervezőknek, a rengeteg önkéntesnek, és mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez, köztük a budapesti polgároknak! (…) A maratoni futások alkalmával az egész világ megcsodálhatta gyönyörű városunkat, a csodálatos Lánchidat. A sportünnepnek vége. Az egészségesebb és zöldebb Budapestért folytatott hosszútávfutás folytatódik

− írta a közösségi oldalán Karácsony Gergely.